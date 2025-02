Saltillo: Reportan desabasto de pruebas de COVID e influenza por aumento de enfermedades respiratorias

Usuarios de la ciudad han señalado dificultades para acceder a estas pruebas, por lo que Vanguardia realizó una visita a diversos establecimientos, donde se confirmó que la alta demanda comenzó a registrarse desde noviembre, alcanzando su punto máximo en diciembre. No obstante, fue en enero, tras las reuniones familiares por las fiestas de fin de año, cuando se intensificó aún más la demanda, aunque la mayoría de los resultados fueron negativos.

En cuanto al panorama local, Rubén Rodríguez Lindsay, director de Salud Pública Municipal de Saltillo, comentó sobre el ligero aumento de casos de influenza, sin embargo, destacó que no ha habido un incremento significativo.

“Al principio de la primera y segunda semana de enero sí hubo un un brote y sí se escasearon las pruebas, pero la verdad es que ya no ha habido tantos casos. Sí ha habido un aumento de casos de influenza, pero no ha sido tan significativo. No ha habido incremento de las hospitalizaciones ni defunciones”, indicó.

En cuanto a las medidas preventivas, Rodríguez Lindsay reiteró la importancia de continuar con las recomendaciones de salud pública, como el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la vacunación contra la influenza.

Para quienes necesiten hacerse la prueba, la Dirección Municipal de Salud en Saltillo ofrece pruebas gratuitas de influenza y COVID en los consultorios municipales y en el laboratorio municipal de Parque Maravillas, este último disponible las 24 horas.