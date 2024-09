Claudia Sheinbaum se reunió con Miguel Ángel Yunes, opositor que concedió voto a favor de reforma Judicial

La presidenta electa Claudia Sheinbaum recibió en su casa de transición al senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor de la reforma al Poder Judicial, la cual fue aprobada con mayoría calificada.

Para este punto, es importante destacar que Yunes Márquez fue recientemente expulsado del Partido Acción Nacional (PAN).

“Me reuní con la Doctora @Claudiashein para desearle mucho éxito en su gestión como primera presidenta de México”, publicó Yunes Márquez en sus redes sociales.

Además, compartió una fotografía con la sucesora del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el morenista Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado.

“Aprecio mucho la participación del Senador Adán Augusto López Hernández @adan_augusto, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República”, añadió en su publicación.

SHEINBAUM ASEGURA QUE VISITA FUE DE CORTESÍA

Por su parte, la presidenta electa comentó que el legislador quería conocerla:

“Nada más el senador Adán Augusto me llamó y me dijo que si podía venir a visitarme y le dije que sí. Llegó a saludar y nada más, no hubo más que eso”.

“Pues de la reforma Judicial, de por qué decidió él votar a favor de la reforma Judicial, me dijo que está de acuerdo y ya”, comentó brevemente.

Asimismo, prefirió reservar su opinión sobre la posibilidad de que Yunes forme parte de Morena: “No, no lo sé, eso ya tendrá que decidirlo en su momento, ya no me corresponde a mí, pero no fue tema de conversación, sino sencillamente que me quería conocer y lo saludé y hasta ahí fue (...) No estamos pensando incorporarlo en el gobierno federal, fue una visita de cortesía, hasta ahí”.