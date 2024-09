Con austeridad y combatiendo corrupción no se necesita reforma fiscal o aumentar impuestos: AMLO

El mandatario Andrés Manuel López Obrador volvió a aplaudir este viernes en su mañanera la política monetaria implementada durante su sexenio, asegurando que México es el único país que aplica una "distinta" y que funciona.

A pesar de la caída en el desempeño del peso contrastado con el dólar estadounidense desde las elecciones del 02 de junio, AMLO reiteró que su Gobierno es el primero en décadas que cerrará sin una devaluación del peso.

Asimismo, agregó que de cara a la transición con Claudia Sheinbaum en la presidencia el próximo 01 de octubre, él no considera que sea necesario un aumento de impuestos o una reforma fiscal para la recaudación.

“Yo soy porque no haya aumentos en los impuestos, porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana [...] no hace falta aumentar impuestos, no hace falta una reforma fiscal”.

Con esto recomendó además a todos los Gobiernos del mundo “que se fajen los pantalones y no permita los privilegios” para evitar así las políticas neoliberales de subir las contribuciones ciudadanas o crear nuevas reformas para aumentar las recaudaciones.