Con presupuesto y reforma a la CNB se fortalecerá búsqueda de personas: Sheinbaum

CDMX.- En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la iniciativa de reforma que preparan para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas se busca el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y las sanciones y generar las condiciones para que exista una base única de datos genéticos.

La mandataria federal informó que las iniciativas serán presentadas por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) se presentarán el próximo lunes por falta de tiempo para su elaboración.

“El compromiso de que vienen todas estas modificaciones que tienen el objetivo, por un lado, de fortalecer la búsqueda y por otro lado fortalecer sanciones y generar todas las condiciones para que haya bases de datos única en el país, que nos permitan atender el delito desaparición y otros delitos”, mencionó la presidenta.

“Les pongo algún ejemplo, cuando Lamentablemente fallece una persona que no es identificada, es decir que la fiscalía o los Semefos (...) no pueden identificar por alguna razón, no hay una sola base de datos nacional. La alerta desaparición de una persona en un estado por una fiscalía no necesariamente no hay la obligación de alertar a todo el país, aeropuertos, centrales camioneras. No existe esa obligación hoy en la ley”, detalló la mandataria.

“Cuestiones de este tipo son las que queremos que queden claramente a quién le corresponde estatal y federalmente o municipalmente y que quede muy claro que deben de quedar en la ley y si no se hace también sus sanciones a quién administra las bases de datos, cómo se vinculan con las áreas de inteligencia estatales y federales”, explicó Sheinbaum Pardo.