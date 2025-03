‘Desayuno’: 30 años de un programa de radio con pasión por la verdad

Apenas me encontré con él, reconocí aquella voz suave, entrañable voz, pero rotunda, contundente, que escuchaba todas las mañanas por la radio del microbús, mientras me dirigía a tomar mis clases en la entonces Escuela de Comunicación.

Aquel mediodía el licenciado Udave, como le dicen sus miles de radioescuchas, me recibió detrás de su escritorio, en su oficina de paredes tapizadas de recuerdos: la fotografía con sus colaboradores de 30 años, la placa de su nombramiento como presidente de la CIRT Coahuila en 2017, el disco de acetato de Mónica Ygual, con la canción de “Señor locutor”, que toca la estación cada 27 de octubre, y una bufanda que lleva bordada la famosa leyenda “¿por qué no te callas?”, que le soltó el Rey Juan Carlos al fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante una cumbre mundial, y que a Juan Manuel le trajo de España un amigo.

Que no, que un noticiario no se podía, le dijeron sus jefes, pero Juan Manuel, inquieto como era, como es, propuso entonces hacer un programa que se llamara “Desayuno”, que sonara de 7:00 a 8:00 de la mañana (hoy suena de 7:00 a 9:00, la hora del desayuno), que presentara anécdotas y cosas que tenían que ver con Saltillo y su gente.

“El director artístico en ese entonces era Agustín Valdés, ‘El Tío Bucho’. Le digo: ‘¿y hasta qué horas tío?’, dice; ‘hasta la hora que aguantes’, no pos yo le echaba hasta las 2:00, 3:00, 4:00 de la mañana. Las estaciones cerraban a las 12:00, pero yo me brincaba la barda”.

Treinta años de “Desayuno” y aún al licenciado Udave le parecía imposible -me dijo-, que aquello que había comenzado como una aventura, se hubiera convertido en una realidad , allá cuando las emisoras de radio foráneas no tenían autorización para transmitir noticieros locales.

“La libertad de expresión es lo que debemos pelear los que nos dedicamos a esto, sin caer en el libertinaje de la expresión (...) sino en una libertad responsable, apegada a la verdad y a la realidad que estamos viviendo.

“Yo el micrófono lo respeto mucho, el lenguaje debemos de cuidarlo mucho. Yo no estoy acostumbrado a hablar con malas palabras, porque eso te puede traicionar y decirlas al micrófono”.

ESTILO ÚNICO

Su estilo, en un principio, de crear un ambiente de restaurante a la hora del desayuno, con efectos especiales de tazas de café que golpean sobre los platitos, de cubiertos chocando y comensales que charlan y, últimamente, de amenizar con cortinillas musicales, buena música de ayer y hoy, ha sido replicado por estaciones de todo el país.

“No quería que fuera un noticiero así muy formalote, no, no, no, suavezón, agradable. Mucha gente me habla y me dice: ‘oiga, ponga esta canción’. Ha gustado, entonces lo hacemos una combinación entre la información, el comentario y la música. Hay que romper paradigmas. Por eso es de los pocos programas que han durado mucho tiempo en Saltillo, salvo ‘Chuy’ López Castro con Sábado Internacional, que es de música y es una vez por semana”.

Y a la postre, “Desayuno” se posicionaría como el programa más escuchado del 93.5, y su rating superaría, incluso, al de programas de otras plazas, dijo con toda sencillez, y sin pizca de presunción, el licenciado Udave.

Luego dejó su escritorio, saco negro y camisa celeste impecables, y fue hasta unas cajas puestas en un rincón, donde atesora latas y latas de CD’S con las cientos y cientos de entrevistas que ha realizado en 30 años de “Desayuno”.

ANÉCDOTAS

Una de las anécdotas más memorables es con el célebre periodista coahuilense Humberto Gaona Silva, (+) quien fuera colaborador de VANGUARDIA, entre otros periódicos.

De aquella charla, que duró dos horas, Juan Manuel recordaría más tarde la anécdota del viaje de Gaona Silva a Cuba con el general Lázaro Cárdenas, que los detuvieron en el aeropuerto y no los dejaron salir por órdenes presidenciales.

Y ni qué decir del final de aquel debate en el que los políticos Rubén Moreira y Ernesto Saro se liaron a golpes en la cabina de “Desayuno”, tras una acalorada discusión sobre la instalación del Cimari en Ramos Arizpe, con unos guantes de box que los colaboradores del programa habían llevado para la foto.

No bien había sonado el efecto de campañilla de arena de boxeo, Moreira noqueó con un derechazo a Saro a la altura de la barbilla y este reviró.

“Recuerdo que Saro le dijo, ‘oye pos todos ustedes, los Moreira, incluyendo a tu madre, trabajan en la SEP’, y que esto y que lo otro, bien, pero se enojó Rubén, le dijo ‘lávate la boca cuando pronuncies el apellido Moreira’.

“Les dije, ‘espérenme, váyanse a la calle, pero aquí no pueden, están en un medio de comunicación’, se calmaron, afortunadamente, pero fue una anécdota que conservo todavía en una fotografía que la compañera reportera Magda Guardiola les tomó”.

Y A LAS REDES SOCIALES

“Ay, qué tiempos, señor don Simón”, cuando apenas asomaba la era digital y las redes sociales, Facebook, WhatsApp, X, ni para cuándo que existieran.

“En un principio las vimos como enemigos, ahora no, son nuestros carnales, nuestros amigos, o sea, las adoptamos. Antes todas las denuncias eran vía telefónica, ahora son vía WhatsApp. Transmitimos por Face...”.

Entonces, me dijo Juan Manuel, no faltaron los malintencionados que auguraron el fin de la radio, y pasó lo contrario, se hizo más fuerte.

“Va a tener para mucho tiempo la radio”, dice.

Inquieto como era, como es, Juan Manuel, había conseguido que a pesar de los cambios registrados en Saltillo en los últimos 30 años: más gente, más carros, más estaciones de radio, más noticiarios, “Desayuno” continuara en el gusto de los radioescuchas, pero sobre todo de sus anunciantes.