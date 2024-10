Cynthia López Castro, senadora del PRI, anuncia su renuncia al partido tras 21 años de militancia por ‘diferencias’ con Alito Moreno

“ Ese partido se convirtió en un partido donde ya no se escucha , donde ya no hay coincidencias, donde si alguien quiere opinar diferente, donde si alguien quiere votar distinto ya no hay” , dijo. López Castro se describió como “un agente limpia, soy un agente honesta, soy una persona de ideales, de convicciones” .

La renuncia de la senadora ha generado especulaciones sobre un posible acercamiento a las filas de Morena, el partido en el poder. Sin embargo, en su mensaje a los medios y a través de sus redes sociales, López Castro fue clara en que no planea unirse a esa bancada. “No me voy a Morena. Mis palabras me definen. He sido congruente como Senadora de oposición”, subrayó, asegurando que los ciudadanos que le dieron su voto pueden estar tranquilos, pues seguirá siendo una voz que los defienda en el Senado.

¿QUIÉN ES CYNTHIA LÓPEZ CASTRO?

Cynthia López Castro es una figura reconocida dentro de la política mexicana. Antes de su renuncia, ocupaba el cargo de senadora por la Ciudad de México y ha tenido una carrera notable que incluye su tiempo como diputada federal en los periodos de 2018-2021 y 2021-2024. Además, fue diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2015 y formó parte del Congreso Constituyente de la Ciudad de México en 2016.

Su formación académica es igualmente destacada; es licenciada en Administración Pública por la Universidad del Valle de México y cuenta con un doctorado en la misma área por la Universidad Anáhuac. López Castro también posee dos maestrías: una en Comunicación Política y Gobernanza por la George Washington University, y otra en Estudios Anticorrupción y Compliance (MCCE) por la International Anti-Corruption Academy (IACA) en Austria.