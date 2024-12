Déficit de vivienda y suelo deshabitado, un reto habitacional de México, según estudio

Uno de ellos es “la gestión del territorio”, pues los planes urbanos “no se han actualizado en más de una década, por lo que obedecen a lógicas del siglo pasado y no están abordando las problemáticas del siglo XXI”.

En ello coincidió Reyes, al determinar que no se han actualizado los planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. No obstante, argumentó que se tiene la visión para 2035 de “disminuir ese déficit” e “incluso de detonar el turismo en lugares no centrales de la ciudad” para redirigir la demanda a otras zonas.

Por otro lado, la representante de Alquimia Urbana especificó que hace falta “construcción de vivienda social y económica”, pero que ésta se ha dejado de construir porque “el suelo se ha vuelto muy costoso”, aunque rescató que, para subsanar esa carencia, se podría etiquetar lo que ya tributan las plataformas tecnológicas “para subsidiar” este tipo de viviendas.

Otro área de oportunidad, apuntó, es atender “el gran elefante en el cuarto”: la acumulación de “los predios ociosos de vivienda deshabitada”, que representan cerca del 10 % de las viviendas de la capital mexicana, es decir son 207,000 de las aproximadamente tres millones que componen el parque habitacional.

Valenzuela aseguró que las plataformas tecnológicas de alquiler “no tienen un impacto significativo en la crisis de vivienda” de la CDMX, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que solo el 2.4 % de las viviendas en la ciudad están catalogadas como viviendas particulares de uso temporal, es decir solo 72,000, de las que apenas 26,500 están listadas en la plataforma de Airbnb, representando menos del 1 % de la vivienda total de la ciudad.

PREVENIR EL MERCADO NEGRO

En ese sentido, la consultora advirtió de que para atender el problema del déficit y el rezago habitacional son necesarios “más datos y menos relato, porque si no vas a los datos se cuelan narrativas que no van a ser la solución al problema y pueden generar situaciones como, por ejemplo, fortalecer un mercado negro que a nadie le conviene”.

Sobre ello, Peña complementó que de este mercado informal en el sector habitacional hay que aprender de ciudades como Nueva York (EE.UU)., donde las restricciones a Airbnb propulsaron el surgimiento de anuncios “no formalizados en redes sociales” que alimentaron el mercado negro de alquileres.

BENEFICIOS COLECTIVOS

Ante la creación de políticas públicas enfocadas a los “problemas multidimensionales” del turismo o a la vivienda, Reyes destacó que “la inclusión es importante”, por lo que no debe olvidarse “a la gente que vive en esos lugares”.