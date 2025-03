Diputados rechazan iniciar proceso de desafuero a Cuauhtémoc Blanco

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó admitir a proceso la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, legislador y exgobernador de Morelos, quien es investigado por un presunto caso de violación.

Con tres votos en contra de los diputados oficialistas Hugo Eric Flores de Morena, Adriana Belinda Quiroz de Morena, y Raúl Bolaños-Cacho Cué del Partido Verde Ecológista de México (PVEM); y sólo uno a favor de Germán Martínez del Partido Acción Nacional (PAN).

“Yo no culpo a nadie, pero yo no busco ni genero impunidades y menos frente a una mujer de cara al 8M. Yo no me presto a impunidades, vengo aquí no a culpabilizar a nadie, pero sí a revisar completamente los expedientes sin andar arrastrando los pies”, dijo Germán Martínez al término de la reunión de la Sección Instructora.

Cabe destacar que los diputados dieron un plazo de 60 días para recibir mayores alegatos sobre el proceso de desafuero a Blanco; ya que el periodo vence durante el mes de mayo, cuando no hay sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, por lo que podría aplazarse hasta el mes de septiembre.

Sin embargo, no se cierra el caso, y posteriormente anunciará la fecha en que iniciará el análisis del expediente.

Dicha solicitud de desafuero llegó a la Cámara de Diputados desde el 6 de febrero; sin embargo, la Sección Instructora no empezó el análisis del expediente en el que se acusa al morenista.

Martínez señaló que la dilación en el caso de desafuero tiene que ver con asuntos “burocrático”, pero acusó a Morena de retrasar el proceso por la división que existe entre los integrantes del grupo parlamentario.

Dicho análisis estaba detenido porque la Cámara de Diputados solicitó a la Fiscalía de Morelos nuevos documentos para resolver fallas técnicas en la solicitud.