$!El 27% de los negocios de México son víctimas de la delincuencia

Durante 2023 se cometieron 2.9 millones de delitos asociados a las 1.3 millones de unidades económicas que fueron víctimas; sin embargo, nueve de cada 10 no se denunciaron.

”En otras palabras, la tasa de concentración fue de 2.2 delitos por unidad económica víctima”.

”En 90.3 por ciento de delitos ocurridos (2.6 millones) no hubo denuncia o no se abrió carpeta de investigación, lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra. Al compararla con 2021, el cambio no resultó significativo”, destacó el Inegi.

Del total de delitos denunciados ante las Fiscalías estatales o Ministerios Públicos por parte de las unidades económicas víctimas, en 59.8 por ciento de los casos no sucedió nada o no se resolvió o está en trámite la denuncia.

”Lo anterior equivalió a 213 mil delitos de los 357 mil que se denunciaron”, agregó.

Entre las razones por las que los negocios no denunciaron el delito destacó, dentro de las causas atribuibles a las autoridades, la pérdida de tiempo, con 33.4 por ciento.

A nivel nacional, se estima que 59.1 por ciento de las unidades económicas (2.8 millones) consideró que la inseguridad y delincuencia son los problemas que más las afectan.

La extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia en 2023, de acuerdo con la ENVE 2024.

Los establecimientos que reportaron la mayor tasa de victimización fueron del sector comercio, con 31.5 por ciento, seguido por industrias manufactureras y servicios, con 21.6 y 24.2 por ciento, en ese orden.

No obstante, las unidades económicas de servicios tuvieron la mayor concentración de delitos (2.4 por unidad económica víctima).