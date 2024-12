Entrevista con Jaime Martínez Veloz: ‘a la vuelta de la esquina el retorno del EZLN’

En 2012, ya no 5 mil, sino “decenas de miles” de zapatistas hicieron una aparición pública para conmemorar el inicio de su lucha y recordar a la opinión pública que el movimiento sigue vigente.

Lo dijo el propio líder hace 12 años: “Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran pequeños o no habían nacido al inicio del alzamiento”, en el que inicialmente participaron 5 mil combatientes indígenas.

Ese jueves, 1 de agosto, todo mundo vio en dicho mensaje la “reaparición” en la vida nacional del icónico portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), mas no de las incursiones zapatistas del tiempo de Carlos Salinas.

De paso, el autor de la carta insinuó el pleno retorno del movimien to zapatista a la escena política, para lo cual citó, como buen literato y filósofo, parte del “Romance Sonámbulo”, de Federico García Lorca: “Pero ¿quién vendrá? ¿y por dónde?”.

Es imposible vaticinarlo. Es una decisión de ellos. Lo que sí sé es que las iniciativas que en este momento deben urgir tienen que ser de forma unilateral por parte el gobierno, es decir, se debe distensionar a Chiapas . No es posible que esta entidad esté hoy a merced del crimen organizado. Eso no puede ser. El Congreso de la Unión tiene que reactivar la Cocopa, que fue fundada por ley, para que este organismo permita el acompañamiento de sus actividades con la Marina y el Ejército, para evitar la presencia del crimen organizado.

En este momento no. No debiera ser. Pero vivimos en un país en donde hubo 200 mil ejecutados en tan solo un sexenio, lo cual plantea una necesidad básica de sobrevivencia, frente a la delincuencia.

Es un fenómeno que afecta a todos, y los zapatistas no son la excepción; la presencia del crimen organizado afecta a todo mundo.

Sí, tienen al Sub con ellos, pues Marcos es el eje central; yo diría que, junto con la comandancia, es uno de los ejes principales del zapatismo.

“Yo tengo mucho tiempo que no voy adentro, donde vive el líder, pero, por distintas versiones de compañeros mutuos, sé que están trabajando muy bien”, explica.

“Por cierto —aclara el torreonense—, no eran un ejército que se entrenaba o que vivía de avituallamiento externo; no, no-no, nada de eso”.

¿PRIMERO LOS POBRES?

Por otra parte, y contra lo que la comunidad internacional pudiera pensar, “el EZLN siempre ha demostrado, con toda claridad, que no tiene ningún vínculo con el crimen organizado, al contrario, (autoridades federales) están mandando bandas criminales a suplir lo que hacían los grupos paramilitares”, denuncia el entrevistado.

Añade: “Lo que representan los zapatistas son causas justas, la mayoría de las cuales, te voy a decir una cosa, se encuentran incluso en la declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas”.

“En 2003, cuando se formó la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y siendo entonces diputado federal, se le asignaron a esta instancia 17 mil millones de pesos, pero, denominada ahora Instituto Nacional e Pueblos Indígenas, esta dependencia, que tuvo $17 mil millones en 2003, hoy tiene, en el 2024, solo 2 mil 500 millones de pesos asignados; y luego, dicen: ‘primero los pobres’”.

“Hay una grave contradicción. Ahí están los números y el hecho de que los pueblos chiapanecos siguen siendo los más pobres de entre los pobres”, enfatiza.

“Ya nos habíamos sentado a platicar. Hicimos una ley (Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas), la cual está vigente. ¿Qué les cuesta cumplir con lo que se pactó en San Andrés Larráinzar en 1996? ¡¿Qué les cuesta?!”.

“Yo he platicado con gente cercana a Claudia, y veo que están claros en eso, o sea, en que es necesario cumplirlo”, pues hasta ahora “sigue siendo una asignatura pendiente del gobierno de la Cuarta Transformación”.

¿Participarías nuevamente en la pacificación del país y en el bienestar de los pueblos indígenas?, se le preguntó.

“Siempre he estado en esto, y si me invitan a participar nuevamente en esa chamba, en ese trabajo, le entro, sin dudarlo, porque conozco el caso, porque conozco los temas, a los actores, sé lo que se avanzó, lo que no se avanzó y los abusos que se cometieron”.

“La vida me ha permitido tener —comenta— un conocimiento de esa problemática, de esa y de muchas otras. De 2013 a 2018, participé en 335 conflictos indígenas, en lo que no hubo ni un solo muerto”.

“Se dice fácil —prosigue—, pero los riesgos se disparan cuando hay que recorrer regiones como la montaña y costa chica de Guerrero, la Sierra Negra de Puebla, la sierra de Oaxaca, Los Altos de Chiapas, la Sierra Tarahumara, las zonas yaquis... sin yo pretender involucrarme en esto, la vida me ha ido llevando”.

¿Entonces la atención a los reclamos del zapatismo sigue siendo una asignatura pendiente?

Sí, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y el combate a la pobreza.

