‘Eres dura’: cómo Claudia Sheinbaum se ganó los elogios de Donald Trump

Pero Sheinbaum ha sorprendido a muchos en su país, no solo al defenderse de un aluvión de amenazas de Trump, sino también al forjar, de forma un tanto improbable, una relación de incipiente respeto público con su homólogo estadounidense.

Su buena relación con el presidente estadounidense ha resultado favorecida en parte por el contraste con la relación mucho más contenciosa de Trump con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien dejará el cargo el viernes.

Al comienzo de su conversación más reciente, la semana pasada, Sheinbaum dedicó unos cinco minutos a repasar todo lo que había hecho para asegurar la frontera y luchar contra el tráfico de fentanilo. Antes de la llamada, había enviado a Trump datos que respaldaban sus argumentos, dijeron estas personas. Sugirió que los aranceles solo le harían más difícil explicar este nivel de cooperación a sus ciudadanos.

Trump guardó silencio durante un buen rato después de que ella dejara de hablar, y entonces, tras elogiar a Sheinbaum, comenzó abruptamente a atacar a Canadá, dijeron las personas. Preguntó qué pensaba Sheinbaum de Trudeau. Ella dijo que no hablaba mucho con el líder canadiense. Trump dijo que era afortunada por eso.

Al final de la llamada, dijo las personas, Trump ofreció excluir muchos productos mexicanos de los aranceles y luego empezó a dictar, en voz alta, un mensaje para Truth Social anunciando el acuerdo. Sheinbaum y su equipo estaban eufóricos.

Trump publicó que iba a posponer los aranceles hasta el 2 de abril “por respeto” a la presidenta mexicana, y añadió: “¡Gracias a la presidenta Sheinbaum por su duro trabajo y cooperación!”. Sheinbaum dijo que la llamada fue “excelente y respetuosa” en una publicación en X.

Sheinbaum también ha tomado medidas audaces contra los cárteles del narcotráfico, conocidos por vengarse de quien los amenaza. Quizá la más drástica: el traslado a finales de febrero de 29 miembros de cárteles a Estados Unidos para enfrentarse a cargos penales. Esa medida fue un golpe colosal para los grupos delictivos organizados y envió el mensaje de que Sheinbaum se tomaba en serio la lucha contra ellos.

Poco después de la entrega, el celular de Sheinbaum fue hackeado, según varias personas familiarizadas con el asunto. Un portavoz de la presidencia mexicana declinó hacer comentarios.

Al tiempo que cooperaba intensamente con Trump, Sheinbaum también ha avivado el sentimiento nacionalista en su país y ha recordado a los mexicanos que el país “no es colonia de nadie” y repetido alguna versión de la frase “coordinación, sí; subordinación, nunca”.

En los últimos meses, sus índices de aprobación en México han llegado a estar arriba del 75 por ciento.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Sheinbaum, México no ha estado a salvo de la imprevisibilidad de Trump. Como el resto del mundo, el país espera otra ronda de posibles aranceles el 2 de abril. También tiene que hacer frente a los aranceles sobre el acero y el aluminio impuestos esta semana, así como a los aranceles sobre bienes no incluidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC, que constituyen aproximadamente la mitad de las exportaciones estadounidenses del país el año pasado, según un funcionario de la Casa Blanca no autorizado a hablar públicamente.

Pero mientras Trump sigue azotando a Canadá con nuevas amenazas de fuertes gravámenes y anexión, los mexicanos disfrutan en su mayoría de un respiro del drama, al menos por ahora.

“Esto es como un episodio de la vida real de El aprendiz”, dijo Bravo Regidor, refiriéndose a la serie de telerrealidad de la década de 2000 protagonizada por Trump. “El objetivo de todo el programa es sobrevivir hasta el siguiente episodio, y ella ha sido capaz de hacerlo hasta ahora”.

Los dos líderes han recorrido un largo camino en solo unos cuantos meses.

Trump ha acusado a México de estar dirigido por cárteles y ha amenazado con ataques militares en territorio mexicano. Y aunque Trump a menudo afirmó públicamente que tenía una magnífica relación con el predecesor y mentor de Sheinbaum, López Obrador, también albergaba preocupaciones sobre la gestión de la violencia de los cárteles por parte del exdirigente mexicano.

Trump y algunos miembros clave de su equipo se mostraron inicialmente escépticos respecto a Sheinbaum, dijeron dos personas familiarizadas con sus ideas, en parte debido a la cobertura mediática que la presentaba como una política de izquierda ideológicamente comprometida.

Al principio, su retórica hacia Trump fue a veces contenciosa.

En una conferencia de prensa celebrada en noviembre, leyó en voz alta una dura carta que había escrito a Trump en respuesta a su amenaza de imponer aranceles. “A un arancel, vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes”, dijo.

La misiva fue considerada por algunos miembros del equipo de transición de Trump como una reprimenda y una provocación innecesaria, según cinco personas familiarizadas con su pensamiento.

Luego, a principios de enero, después de que Trump dijera que iba a renombrar el golfo de México como golfo de América, Sheinbaum bromeó con que Estados Unidos debería pasar a llamarse América mexicana. Los comentarios fueron ampliamente interpretados como una burla a Trump.

Pero su estilo empezó a cambiar cuando algunos de sus asesores comenzaron a oír que las tácticas de confrontación solo enfadarían a Trump.

Sheinbaum ganó puntos al decidir hablar con Trump en inglés en sus llamadas, dijeron tres personas familiarizadas con las conversaciones. López Obrador hablaba con Trump en español, a través de un intérprete, y hablaba durante tanto tiempo que a menudo aburría al presidente, dijeron los funcionarios.

En cambio, Sheinbaum ha acudido extremadamente preparada a sus conversaciones con el presidente, dijeron tres funcionarios estadounidenses y mexicanos. Ha estudiado sus discursos, viendo los videos, para intentar comprender el estilo de comunicación de Trump.

Su tono con él ha sido tranquilo, y los funcionarios la han percibido como seria y transparente. Ese enfoque equilibrado ha causado una gran impresión, sobre todo porque es muy diferente del de Trudeau, quien ha tenido intercambios más polémicos con Trump.

Los observadores mexicanos señalaron que la escalada de enfrentamientos entre Estados Unidos y Canadá es una señal de que quizá el toque más sutil de Sheinbaum con Trump ha protegido al país de más trastornos.

“Ha sido digna y discreta al no buscar pelea”, dijo Enrique Krauze, destacado historiador mexicano. “Las características naturales de ella están siendo funcionales hasta ahora frente a una personalidad como la de Trump”.

Maria Abi-Habib colaboró con reportería.

Natalie Kitroeff es la jefa de la oficina del Times en Ciudad de México, donde dirige la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe. c. 2025 The New York Times Company.

Por Natalie Kitroeff, The New York Times.