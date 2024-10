¡Es oficial! Mario Kart 8 Deluxe x McDonald’s llega a México

¿YA ESTÁN DISPONIBLES TODAS LAS FIGURAS?

A pesar de que McDonald’s se ha caracterizado en lanzar por ‘tandas’ o packs de figuras, para distribuirlas en varias semanas, hasta el momento no hay confirmación de qué figuras estarán disponibles por semana.

Sin embargo, los comentarios no se han hecho esperar en redes sociales, con múltiples opiniones entre las que destacan que aún no están a la venta las figuras en ciertos estados, que no están disponibles todas las figuras y en otros casos ya tienen la colección completa.