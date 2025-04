Ex empleados de Inmujeres acusan al Gobierno federal de una incorrecta liquidación

CIUDAD DE MÉXICO- Señalaron que alrededor de 200 trabajadores de Inmujeres (80 por ciento mujeres y 20 por ciento hombres) fueron liquidados tras no conseguir que se respetara su puesto y salario en la nueva Secretaría, pero el personal de finanzas catalogó la indemnización ante el SAT como ganancia, lo que derivó en saldos negativos que van desde 600 hasta alrededor de 30 mil pesos.

”No soy experta en contabilidad, pero mi contador me explica que cuando ellos hacen las declaraciones ante Hacienda, en el timbrado cometieron un error, muy probablemente en el cargo, entonces está· reflejado como una suma que ganamos y entre más ganes, más impuestos tienes que pagar, pero aquí hay una parte en donde estamos exentos de pagar esos impuestos, porque es una liquidación, no una ganancia”, dijo una ex colaboradora que pidió mantener el anonimato.

Pese a que los trabajadores han dirigido correos hacia el departamento de Recursos Humanos y la Unidad de Administración y Finanzas, con copia a la titular de la Secretaría, Citlalli Hernández, señalaron que hasta ahora no han obtenido una respuesta oficial para aclarar su situación fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Adiós Inmujeres!... Secretaría de las Mujeres inicia operaciones a partir de hoy

Sólo uno de sus compañeros que también fue despedido ha obtenido respuesta y, aseguraron, le prometieron que el problema se resolver· en los próximos días.

”No hemos tenido respuesta de la ahora Secretaría. No nos han informado, ni siquiera nos han contestado formalmente un correo, lo cual nos genera un poco de miedo y desconfianza, porque si de primera instancia no reconocen que hubo un error en el timbrado, vemos complicado que pueda darse una solución o seguimiento y atención al error”, expresó otra ex trabajadora.

Los ex trabajadores entrevistados por Grupo REFORMA indicaron que, aunque durante la transición no alcanzaron un acuerdo para permanecer en la Secretaría, querían finalizar la relación laboral en buenos términos, pero los tropiezos de la extinción del Instituto los siguen persiguiendo.

”La transición se dio un poco tropezada, al no mantener informados a los trabajadores sobre lo que iba a pasar, desde la transparencia, cómo iban a quedar los salarios, los puestos; tuvimos reuniones con la ahora Secretaria, con gente de su equipo, externamos nuestras dudas y nunca fueron aclaradas, preguntamos cómo quedaría el organigrama y nunca se nos localizó”, afirmaron.

Las nuevas condiciones implicaban reducción de percepciones, cambio de seguridad social de IMSS a ISSSTE y perder el derecho a indemnización; algunos de ellos estuvieron de acuerdo, pero también perderían su cargo y, por ello, se negaron, pues algunos pasarían de ser directivos a enlaces.