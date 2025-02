$!Giran órdenes de aprehensión contra Lucían ‘N’ y Diana ‘N’, padres de bebé abandonado en Tultitlán; los trasladan a penales

LUCIO ‘N’ Y DIANA ‘N’ SE MANTENDRÁN INGRESADOS EN CENTROS PENITENCIARIOS

Mientras se cumplen las órdenes de aprehensión, Lucio “N”, de 18 años de edad, será ingresado al penal de Cuautitlán, mientras que Diana Jaciel “N”, de 21 años, será trasladada al penal de Tlalnepantla. En estos centros penitenciarios enfrentarán su proceso penal por las acusaciones en su contra.

DETALLES DEL CASO

De acuerdo con la investigación, la madre del bebé dio a luz en el baño de la panadería donde trabajaba. Posteriormente, Lucio “N” acudió a auxiliarla tras el parto y trasladó al recién nacido en una bolsa de plástico para abandonarlo en las calles de Tultitlán.

Diana Jaciel “N” acudió a declarar después del parto y recibió atención médica, sin embargo, tras su recuperación será enviada al centro de reclusión. Por su parte, Lucio “N” se entregó de manera voluntaria en la alcaldía Cuauhtémoc con la ayuda de sus padres y posteriormente fue trasladado al Estado de México.

FILTRAN CONVERSACIONES ENTRE LUCIO ‘N’ Y DIANA ‘N’: ‘AÚN SE MUEVE’

Antes del abandono del bebé, la pareja habría sostenido una conversación vía WhatsApp en la que presuntamente discutieron la manera de deshacerse del recién nacido. Los mensajes fueron filtrados y revelan el siguiente diálogo:

Diana: “Aún se mueve”.

Lucio: “Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención. Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver”.

Diana: “Tíralo en algún canal”.

Según la conversación, Diana Jaciel “N” intentó deshacerse del bebé en la panadería, pero al no encontrar una forma de hacerlo, contactó a Lucio para pedir ayuda:

Diana: “Eso ya salió, no sé dónde tirarlo. Por la taza del baño no cabe”.

Diana: “Se mueve, Luc, se mueve. Hay demasiada sangre”.

Diana: “Tenemos que tirar eso, Luc, pero ¿dónde? ¿Dónde carajo?”.

Los mensajes también incluyen audios donde Lucio “N” llega a la panadería y se lleva al bebé en una bolsa de plástico. Posteriormente, Diana le envió el mensaje: “Tíralo en algún canal”, a lo que él respondió: “Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver”.