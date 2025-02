Hackers se infiltran en los sistemas de Secretaría de Administración y la Fiscalía de Oaxaca

“La Fiscalía comenta que no lograron acceder a su sistema, es decir, no tenemos mayor información respecto de esto. Respecto de nosotros, en el sistema de Administración tampoco lograron acceder a información sensible. Intentaron entrar a Administración, Cabien, Finanzas, pero no lo lograron”.

“En el caso de Administración, nos comenta el director de Informática, pudieron entrar, pero no lograron hacer ninguna eliminación, ni ninguna copia de información”, destacó.

A través de redes sociales se han difundido videos por parte de los presuntos hackers, donde se observa la supuesta base de datos de las dependencias gubernamentales del estado de Oaxaca.

En uno de los videos se escribió lo siguiente: “Saludos gobernador. Justicia para los pueblos originarios. Si no hay paz para nosotros, tampoco para el gobierno. Don Benito Juárez”.