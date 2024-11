IMSS-Bienestar enfrentaría paro de 20 mil trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO.- Unos 20 mil trabajadores alistan un paro en el IMSS-Bienestar debido al incumplimiento de meses que el organismo acumula en el pago de los servicios de alimentos, seguridad y limpieza.

Dichos servicios son contratados por el IMSS-Bienestar a empresas privadas que enfrentan problemas de liquidez y, por lo tanto, la imposibilidad de pagar la nómina.

Representantes de Pryse Seguridad Privada, S.A. de C.V., Lamap, S.A. de C.V. y Drog-ba, S.A. de C.V. expusieron que los adeudos más recientes comenzaron desde hace cinco meses, pero en otros casos son mayores, por lo que las empresas encaran problemas para mantener el fondeo.

“La detención de labores tiene como fin llamar la atención de las autoridades federales y conseguir ayuda del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, quien siempre ha manifestado la importancia de las pequeñas y medianas empresas que somos fuente de empleo para miles de familias”, expresaron en entrevista con este medio de comunicación.

De acuerdo a la explicación de los proveedores, la detención de actividades en los tres rubros obedece a las trabas a las que se han enfrentado en últimas fechas, incluso para ingresar a las oficinas del Instituto dirigido por Alejandro Svarch.

“Al llegar a los torniquetes de las instalaciones, ubicadas en la calle de Gustavo E Campa, Alcaldía Álvaro Obregón, muchas veces no nos dejan ni pasar; en otras, cuando sí llegamos a hablar con los funcionarios encargados de la administración, solo nos dicen ‘Hacienda no libera recursos’ o ‘hay ambiente controlado’, pero no entienden que ya no podemos esperar más”.

En octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a dignificar las condiciones del sector limpieza, mediante una reforma de ley a anunciar en próximas fechas.

Durante la pandemia de COVID, el aseo se convirtió en tarea prioritaria, por lo que los trabajadores se solidarizaron para realizar sus labores y cubrir las unidades médicas, prácticamente 24/7.

