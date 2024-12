Inegi revela que el 30% de los municipios de México son gobernados por mujeres

En México hay 2 mil 469 municipios, de los cuales sólo 30% son gobernados por mujeres, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para llegar a este cargo, muchas enfrentaron retos y fueron discriminadas y violentadas por ser mujeres.

”Yo vengo de una elección extraordinaria el pasado 8 de diciembre. Impugné el resultado del 2 de junio por violencia política en razón de género y para mí es un orgullo y es un logro histórico en Michoacán y en Irimbo, haber ganado contundentemente, a mí me motiva y me alienta a seguir luchando. Soy la primera mujer presidenta de mi tenencia en Tzintzingareo”, destacó a EL UNIVERSAL Susy Ruiz, presidenta municipal.

Para mujeres de pueblos indígenas el proceso tampoco es fácil, pues en estos espacios el machismo aún predomina. Como en el municipio de Chalcatongo de Hidalgo en Oaxaca, donde la presidenta María de Lourdes Jiménez fue hostigada para dejar su cargo y se mantuvo en lucha por el bien de su comunidad, que se ubica a más de 12 horas de la Ciudad de México.

”Desde que empezamos la campaña, sufrí de hostigamiento y machismo, y yo decía: ‘no, no me voy a dar por vencida, si ganamos, tenemos que trabajar por el bien del municipio’. Lo que menos me esperé es que se dividiera mi Cabildo y los que entraron iban con todo para destruir, inclusive demandas, utilizaron a las compañeras para que nos pusieran demandas, pero ni aun así nos rendimos”, expresó.

Al referir que las mujeres tienen una gran capacidad de hacer las cosas bien, como deben ser, confesó que nunca pensó que sería presidenta municipal; sin embargo, “Dios nos tiene ya preparado un destino y nada más hay que obedecer con humildad y obediencia para poder caminar por el bien de nuestros pueblos”.

Jiménez Liera fue una de las mujeres indígenas que entregó el bastón de mando a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre. Ayer, asistió al Encuentro Nacional de Presidentas Municipales que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos; estos dos momentos han marcado sus últimos meses como política.

”Nos ha llamado hoy a todas las presidentas a presenciar este evento tan importante e histórico en Los Pinos, cosa que antes no podíamos llegar a este lugar, era prohibido. (...) Le agradezco a mi gente que tuvo la confianza en una mujer que ha luchado por llevar el trabajo desde las trincheras de nuestras comunidades, y por trabajar para el bien de nuestros municipios”, señaló en entrevista.

A partir del 31 de diciembre, dejará su cargo agradecida por la oportunidad de representar a su pueblo con todo el respeto que merece.

Así, espera que las futuras generaciones que lleguen a ocupar este cargo sean otras mujeres, “para integrarlas, apoyarlas y no dejarlas solas”.

Para Ceyla Cruz Gutiérrez, ser la primera presidenta de San Miguel Chimalapa (Oaxaca) es un honor, aunque en sus dos años en el cargo ha vivido experiencias desagradables. Sin embargo, expresó que el compromiso y buen trabajo de las mujeres le abre espacio a otras para ser líderes de sus comunidades.

”La violencia hacia la mujer es parte de la sociedad, del machismo estructural que nos han impuesto, y creo que en algún momento de nuestras vidas todas hemos sufrido algún tipo de violencia. Por ejemplo, mi municipio es indígena, y de entrada hacen el comparativo de lo que hace un hombre y una mujer, o nos violentan por el simple hecho de ser mujer”, lamentó.

Además de sus responsabilidades en este puesto, consideró que las mujeres cumplen varios papeles y son cuidadoras de tiempo completo.

En su caso, es jefa de familia, madre de dos niñas, hermana e hija cuidadora de su mamá, lo que no se toma en cuenta en ámbitos laborales.

”Yo he participado activamente en mi municipio, tuvimos un conflicto agrario, un conflicto limítrofe con el estado de Chiapas y me tocó caminar junto con comuneros, en su mayoría, pues varones y muchas veces escuchamos: ‘es que es mujer, es que no va a poder, o no puede ejercer el cargo, no tiene la capacidad’. No es fácil que nos den estos espacios”, manifestó.

Rocío Miguel Hernández, presidenta de Tecámac, Estado de México, consideró a su vez que las mujeres en estos cargos tienen una responsabilidad para que otras crezcan y se apoderen de la vida pública del país, por lo que busca impulsar a niñas para que el machismo nunca trunque sus sueños.

”En algún momento de mi vida he sido relegada por ser mujer; sin embargo, tenemos que ser persistentes, tenemos que seguir trabajando siempre demostrando que las mujeres somos de verdad aguerridas”, dijo la alcaldesa.

Jeovana Mariela Alcántara, presidenta de Hidalgo, en Michoacán, recomendó a las niñas que nunca permitan que otros las limiten ni minimicen sus capacidades.