‘John’ fue el tiro de gracia para negocios de Puerto Marqués, en Acapulco

Otros restaurantes afectados son Pepes Club, Celia, Lucerito, La Chiquita, María de Jesús, Charly, Linda, Victoria y Xóchitl.

Nunca habíamos visto algo así, pero gracias a los socavones el agua pudo fluir al mar. Ya la teníamos hasta el cuello; no la hubiéramos contado, expuso Martín Ramírez, quien resumió: Volvimos a perder todo.

Habitantes sacaron pertenencias a la calle para limpiar sus propiedades. El nuevo escenario en esta localidad turística es desolador. Junto a los dos grandes socavones y establecimientos arrasados por el agua se acumulan montones de basura, ramas, colchones, electrodomésticos descompuestos y lodo deslavado de cerros cercanos. Pero ni un turista o comensal.

No he comido, lamentó Gumersindo Palma Martínez, ejidatario de Puerto Marqués, quien manifestó: Estamos en una situación crítica. Puerto Marqués está hundido, no tenemos trabajo, no tenemos comida, no sabemos qué hacer, no se puede transitar, la laguna creció como tres metros, se salió a la carretera. De la glorieta del crucero para acá todos estamos afectados.

El agua subió hasta la iglesia. Tuvimos que sacar en lancha a nuestros vecinos, explicó Lupita, mientras ayudaba a liberar la calle de lodo con una pala.

Mauricio Rodríguez, taciturno, explicó que su familia perdió seis vehículos y apenas tiene fuerza después de limpiar su casa durante dos días seguidos. La mañana del domingo decidió tomar una bicicleta y recorrer el poblado, meterse al mar para descansar y bañarse, aunque el lodo no se quita ni con el agua de mar.

Finalmente reflexiona: Nos confiamos. Nunca pensamos que se fuera a inundar así, y no deja de observar los socavones.