‘Lady Uber’ enfrentaría hasta 8 años de prisión por falsa denuncia contra conductor de la CDMX

En los pasados días se viralizó un video, a través de redes sociales, grabado por un conductor de Uber de la Ciudad de México, en el que se observa cómo está siendo amenazado por una pasajera al pedir que avance rápidamente.

“Apúrate. Apúrate”, repetía la usuaria, mientras el joven mantenía la calma: “Perdón, pero no voy a manejar así. Perdón, señorita, yo no voy a manejar así”.

Al ver que no obtuvo respuesta, ya que el carro se detuvo sobre la Avenida Revolución, la mujer realizó una llamada con las autoridades donde aseguró ser víctima de acoso por parte del joven: “Avanza o te avientas 5 años de cárcel”, repetía la usuaria, mientras que el Uber le solicitaba que descendiera del vehículo.

“Estoy sobre avenida Revolución, el conductor con el que vengo me viene acosando, el conductor del Uber en donde vengo. Me viene acosando, me viene haciendo preguntas. Me dijo que estaba muy bonita y no sé qué tanto... y que si no le hacía caso no iba a avanzar con el viaje”, fue la declaración de la mujer en la llamada con las autoridades.

La actitud y palabras de la pasajera han resonado en plataformas digitales, causando una controversia y provocando que internautas comenzaran a exigir justicia.