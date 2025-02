Rodrigo, hermano de ‘Fofo’ Márquez, arremete en contra usuarios que lo critican: ‘Hueva de vida’

Rodrigo Márquez , hermano de Rodolfo “Fofo” Márquez, reaccionó a la ola de comentarios negativos que ha recibido en redes sociales tras la sentencia de su hermano. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok , Rodrigo se pronunció sobre las críticas que ha enfrentado y enfatizó que no tiene relación con los hechos que llevaron a su hermano a la cárcel.

RODRIGO MÁRQUEZ RESPONDE A LAS CRÍTICAS

En su video, Rodrigo explicó que su intención no es hablar sobre el caso de su hermano, sino aclarar su postura personal ante la situación. Expresó su descontento por las críticas recibidas y afirmó que él no ha cometido ninguna falta.

“Quiero hablar con ustedes. Bueno, de lo único que voy a hablar ahorita es sobre mí. Nada más, no voy a tocar otros temas, absolutamente ninguno. Solo me voy a dedicar a hablar sobre mí en este video,” declaró.

Rodrigo destacó la responsabilidad que conlleva ser un creador de contenido y el impacto que pueden tener sus palabras en su audiencia. Señaló que su objetivo es construir una comunidad y aportar algo positivo a la sociedad.

“Ser creador de contenido conlleva una gran responsabilidad, la verdad. Porque tienes una audiencia muy grande y eres una persona influyente en lo que dices. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos,” expresó.

Asimismo, mencionó que ha recibido insultos y burlas constantes en redes sociales, en particular comentarios que lo atacan por su apariencia o por su orientación sexual. Sin embargo, aseguró que no le afectan y que no se siente ofendido por ello.

“Se los juro que me han dicho una barbaridad de comentarios que si soy hermana, que no sé qué, es con lo único que me pueden insultar,” agregó.

“O sea, y aparte lo que más risa me da es que, de verdad, ¿creen que en pleno 2025 pueden insultar a alguien por decirle gay? ¿O creen que yo me voy a ofender por eso? O sea, con todo y gay, todos somos mucho mejor que ustedes. Y ahí les va por qué,” afirmó.