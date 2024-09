Lanza Sheinbaum el compromiso de nunca traicionar al pueblo de México

CDMX.- Mediante su cuenta personal de X (antes Twitter), la presidenta electa, Claudia Sheinbaum compartió una entrevista en la que habló sobre la nueva etapa en la que entrará como la primera mujer que estará a cargo del país y el camino político que la llevó hasta este momento.

Durante la entrevista la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México habló sobre el proyecto de la Cuarta Transformación que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador y la relación que tienen.

Sheinbaum Pardo destaca que el presidente fue clave importante dentro de su vida personas e influencia para seguir adelante en su carrera política, incluso mencionó las palabras alguna vez le dijo.

“Pues es nuestra historia, no podría ser diferente, pero además tenemos que decirlo, sino no seríamos nosotros mismos, eso me dijo una vez en un momento difícil de mi vida, me agarró y me dijo ‘tú no puedes dejar de ser quién eres’”, confesó la morenista.

En el video presentan algunas fotografías y videos de Claudia como joven universitaria y su camino por el Movimiento Regeneración Nacional.