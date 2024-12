Llama Salinas Pliego a empresarios a actuar por México

CDMX.- Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, participó en la Cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) -realizada en Buenos Aires, Argentina-, en la que ofreció un contundente mensaje para el sector empresarial.

El mexicano resaltó la necesidad de que el sector privado se involucre de manera activa en los problemas económicos y políticos del país, ante un deterioro que está afectando de manera directa los negocios, por lo que pidió que no ignoren la crisis actual.

“No se vale hacer como que no pasa nada y esperar a que pase la tragedia. Todos somos responsables de sacar esto adelante”, afirmó Salinas en su discurso.

Mediante sus redes sociales, Salinas Pliego comparó el contexto actual con la necesidad de adquirir seguros para protegerse de riesgos.

“Si aseguramos nuestros bienes contra incendios o inundaciones, ¿por qué no protegernos contra un entorno económico adverso?”, cuestionó el empresario.

Salinas Pliego alertó que si el panorama económico se deteriora los negocios también tendrán un impacto negativo.

“Es de primaria entender que, si el entorno donde operamos se viene abajo, nuestros negocios también se vienen abajo”, señaló.

El empresario criticó que haya falta de involucramiento de algunos empresarios en estos temas, justificando que muchos están ocupados en atender sus empresas, por lo que invitó a todos a salir de esa posición y ser responsables.

“¡¡¡Les hago un llamado a mis amigos empresarios, no se vale hacer como que no pasa nada y esperar a que pase la tragedia que está viviendo mi país... a estos zurdos de mierda no hay que darles ni un milímetro porque lo aprovechan!!!”, publicó en sus redes sociales.

A través de otro mensaje hizo un llamado a prepararse ante cualquier eventualidad económica o política que pueda afectar al país, insistiendo en que la colaboración entre sectores es clave.

El empresario reiteró que es relevante tener un rol activo en la economía y política del país, recordando que el entorno es necesario para la prosperidad empresarial.