Localizan sin vida a exalcalde de Cotija, Michoacán

MORELIA, MICH.- Autoridades encontraron el cuerpo del exalcalde de Cotija, Michoacán, Aurelio Santos Contreras, quien fue reportado como desaparecido y fue asesinado a tiros.

El cuerpo del excandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal fue abandonado sobre una calle del fraccionamiento Campestre, en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres.

El pasado 6 de junio el excandidato publicó en sus redes sociales un mensaje en el que aseguraba estar bien luego de un supuesto ataque de violencia que habría sufrido.

“Agradezco a todos mis amigos y familiares su preocupación. Me encuentro muy bien, gracias a Dios”, compartió en uno de sus estados, junto a una fotografía en la que se le ve sentado mientras usa su teléfono celular.

Reporte indican que Aurelio Santos se encontraba en calidad de desaparecido, lo que fue confirmado por el partido del Sol Azteca.

Asimismo, Octavio Ocampo Córdova, dirigente del PRD en Michoacán, condenó la desaparición y muerte de su militante, quien fue presidente municipal (de Cotija) del 2018 al 2021 y candidato de esta fuerza política en el proceso electoral anterior.

“Nos causa consternación su muerte. Sin duda que es una noticia que lamentamos y desde este espacio, también exigimos a las autoridades que puedan esclarecer pronto este terrible asesinato de nuestro compañero Aurelio”, señaló.

El dirigente perredista lamentó que ocurran estos tipos de crímenes que suceden en todo el país y que se eleven las cifras de muertes de funcionarios o personas que fueron servidores.

“Se suman a una larga de muchas personas que han perdido la vida. Espero y tengo confianza en que pronto se tenga una investigación y que tengamos resultados muy pronto, para saber qué es lo que le sucede a Cotija”, mencionó.

El líder del PRD en la entidad consideró que es momento para que las autoridades federales puedan actuar:, “porque ya hay un estado de ingobernabilidad y me pare ce irresponsable que, en ausencia de un presidente municipal, no se esté atendiendo este tema y se nombre un gobierno provisional”.

A este reclamo también se sumó Guillermo Valencia Reyes, dirigente en Michoacán del Partido Revolucionario Institucional.

“Lamentable lo que pasa en Michoacán, llevo meses advirtiéndoles lo que pasa en Cotija, alzando la voz y no solo no resuelven, cada día está peor, hoy asesinaron al exalcalde y candidato en el pasado proceso electoral. Se los dije que si no resolvía el problema en Cotija sería el principio de un espiral de violencia en otros municipios que caerían como piezas de dominó”, expresó en redes sociales.