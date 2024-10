‘Los vidrios se rompieron’: Testigos de la explosión de coche bomba en Guanajuato narran los hechos

Una vecina de avanzada edad, quien reside a pocos metros del sitio de la explosión y es propietaria de una tienda de abarrotes, comentó los momentos de miedo que experimentó: “ Nos agarró dormidos porque todavía no era hora de que se levantara uno; eran las 06:15 horas cuando escuchamos un fuerte estruendo que pensábamos que algún árbol de la calle había caído arriba de la casa” .

COMERCIANTES CERCANOS A SEGUNDA EXPLOSIÓN DE AUTOBOMBA, SUCEDIDO EN JERÉCUARO, EXTERNAN PREOCUPACIÓN

El impacto del estallido no solo se sintió en Acámbaro, sino también en la vecina Jerécuaro, donde se reportó una explosión simultánea en una patrulla de la Policía Municipal que dejó daños en nueve locales comerciales de la zona céntrica. Comerciantes y habitantes se mostraron preocupados ante la incertidumbre y el temor de nuevos ataques.

Una comerciante que vende frutas y verduras, ubicada a solo unas cuadras del Palacio Municipal de Jerécuaro, relató el ambiente de tensión que se vive en el área: “Pues más tranquilo de lo normal porque por lo mismo que no baja la gente y ahorita con esto se hace más temeroso”. La comerciante señaló que, a pesar de la cercanía con el lugar del segundo estallido, su local no sufrió daños; sin embargo, el temor la llevó a evitar profundizar en temas de seguridad: “Yo no tengo nada que decir... del comercio a la casa, de la casa al comercio”.

La tensión que se vive en ambas localidades ha afectado a los comercios, donde las ventas han disminuido debido al temor de la población de salir a las calles. Mientras tanto, el Palacio Municipal de Jerécuaro ha permanecido cerrado por precaución, y las fuerzas de seguridad han intensificado sus patrullajes en ambas zonas. La explosión también causó fallas en los servicios de telefonía e internet durante varias horas, incrementando la sensación de desconexión y vulnerabilidad entre los habitantes.