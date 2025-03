$!Madre de joven desaparecido en Nayarit halla evidencia en prendas de Teuchitlán a dos años de su desaparición

MADRE DE PABLO SEÑALA UNA POSIBLE COMPLICIDAD ENTRE GRUPOS CRIMINALES Y POLICÍAS

Según su testimonio, cuando su esposo acudió al área, encontró a personas encapuchadas y observó una estación de policía en el lugar, pero no recibió atención a su denuncia. Ante esta falta de acción, la madre sospecha que podría haber complicidad entre autoridades locales.

“Ahora esto me da a pensar que por eso no me dejaron entrar a Tala, porque todos están involucrados”, agregó.