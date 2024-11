Mapea Gobierno de Claudia Sheinbaum delitos de alto impacto en nueva plataforma

El gobierno federal anunció una nueva plataforma que permite dar seguimiento a los delitos de alto impacto en el país y será desarrollada por la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio detalles de la nueva plataforma para mapear la incidencia delictiva en el país.

“Cualquier plataforma de información tiene que tener las fuentes de información con las que cuenta el secretariado, que tienen que ver con la información que envían principalmente las fiscalías estatales, porque ahí es donde se reporta número de homicidios o se abren las carpetas de investigación relacionadas con homicidios con robo de vehículo”, explicó Sheinbaum.

Actualmente la herramienta está disponible exclusivamente para los miembros del gabinete de seguridad y permite observar datos detallados de homicidios a nivel nacional, estatal y municipal, con comparativas diarias, semanales, mensuales y anuales.

Al ejemplificar su funcionamiento, la Presidenta dijo que el día previo hubo 83 homicidios, mientras que el último reporte indicaba 70 casos, una disminución respecto al promedio diario de la semana previa, el mes previo y el año anterior.

“Esta plataforma nos permite todos los días hacer una evaluación, hacer una evaluación semanal de acuerdo con la estrategia y las responsabilidades que estamos fortaleciendo y al mismo tiempo estar en comunicación con los estados para poder avanzar”, destacó la Presidenta.

Sheinbaum aseguró, por otro lado, que el sistema se fortalecerá cuando se apruebe la reforma al artículo 21 constitucional en la Cámara de Diputados, con la que se busca crear el Sistema Nacional de Información, Inteligencia e Investigación.

En la plataforma después se incluirán otros detalles, como mapas municipales que detallen la concentración de homicidios, y posteriormente podría hacerse pública para que la ciudadanía la consulte.

“A veces la fiscalía de un estado nos manda información o le manda información al secretariado, pero no está completa, requiere consolidarse. A veces hasta que no pasa la semana no sabemos si realmente fueron el número de homicidios o son un poco más”, puntualizó Sheinbaum.

Finalmente, también se buscan mejoras en el Sistema Nacional de Detenciones, con un análisis de texto de las carpetas de investigación para clarificar los motivos de las detenciones y evaluar la efectividad de estrategias.