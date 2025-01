No he sido invitada a investidura de Trump, pero no pasa nada: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que, a seis días de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, no ha recibido una invitación para asistir al evento, aunque aseguró que el embajador de México en ese país, Esteban Moctezuma, estará presente.

En su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum restó importancia al hecho de no haber recibido invitación para asistir a la investidura de Trump. “No pasa nada”, aseguró, y detalló que Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, estará en el evento en su representación.

“No (ha recibido invitación), pero no pasa nada, pues, no pasa nada, estará ahí el Embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”, dijo tras ser cuestionada.

El domingo, Moctezuma informó que México ya había sido invitado al evento, junto con toda la delegación diplomático y resaltó que no se acostumbra invitar a los jefes de Estado a esos actos.