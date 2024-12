México no requiere maíz transgénico: Agricultura

México no requiere maíz transgénico porque somos autosuficientes en maíz blanco, aseguró el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, de gira por este puerto, en compañía de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Después de que el País perdió la disputa comercial por el maíz genéticamente modificado contra Estados Unidos, donde se concluyó que las medidas del Gobierno mexicano no están basadas en la ciencia y socavan el acceso al mercado, el funcionario dio un posicionamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum se presenta en Sinaloa en medio de violencia; Guardia Nacional blinda evento

“Quiero mencionar el tema del maíz blanco. En México somos y seguiremos siendo autosuficientes en el maíz blanco, no transgénico, que es la base no solo de nuestra alimentación, sino está en el origen de nuestra cultura, forma parte de nuestra identidad nacional; no solo es un producto, es parte del alma mexicana.

“Vamos a seguir defendiendo la producción nacional de maíz blanco no transgénico. No necesitamos traer a México maíz blanco transgénico porque en nuestro País lo producimos y no es transgénico y es la base de nuestra alimentación”, dijo el funcionario.

Recordó que desde antes de que se diera a conocer el fallo del panel comercial, la Presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que en el País no se permitiría la siembra de maíz transgénico de ningún tipo.

“Para eso irá una reforma constitucional en los primeros meses del año, pero lo más importante es que necesitamos seguir produciendo más maíz blanco para no importar ni un grano, porque nuestro maíz no es transgénico, entonces hay que producir más y aquí es muy importante Sinaloa.

“En México más o menos consumimos 24 millones de toneladas de maíz blanco no transgénico cada año, de esos 1 de cada 4 kilos se producen en esta tierra bendita de Sinaloa, por eso hay que mantener un firme apoyo a la producción del maíz blanco para garantizar la soberanía alimentaria”, dijo el Secretario de Agricultura.

Este sábado, de gira por Ciudad Juárez, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se legislará para “darle la vuelta” al fallo del panel del T-MEC que México perdió ante Estados Unidos en la disputa comercial sobre maíz genéticamente modificado.

Ahí afirmó que se reformará la Constitución para establecer la prohibición de la siembra de maíz transgénico en el País.

“Aprovecho también, porque ayer salió una resolución, para mencionar la resolución del panel del maíz, decirles que el maíz, esa maravillosa planta que es de Mesoamérica, surgió aquí en lo que hoy llamamos México, surgió de la domesticación de los pueblos originarios de Mesoamérica con plantas nativas.

“El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución (del panel del T-MEC), porque muy pronto, en febrero, van a legislar, estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro País. Como decimos: ‘sin maíz, no hay País’”, lanzó la Mandataria.