$!Tragedia en Axe Ceremonia: Alcaldía Miguel Hidalgo suspende festival; víctimas eran fotógrafos

En dicha zona, se encontraba el área de prensa, por lo que las personas fallecidas fueron identificadas como fotógrafos al reportar que llevaban brazaletes de prensa y fotografía, quienes pese a que recibieron Reanimación Cardiopulmonar (RCP) no se pudo hacer nada más.

De acuerdo con los primeros reportes, mientras se llevaba la presentación de Meme del Real , una estructura metálica colocada al fondo del área en donde se encuentra el escenario principal, se derrumbó presuntamente por los fuertes vientos en la Ciudad de México; aunque Protección Civil indica en comunicado que la estructura era movilizada por una grúa , pero no especifica si al momento del colapso estaba en movimiento.

⚫ ¡Lamentable! Dos fotógrafos murieron tras la caída de una estructura en el AXE Ceremonia ( @AXECeremonia ) que se realizaba en el Parque Bicentenario; la alcaldía Miguel Hidalgo ( @AlcaldiaMHmx ) ha suspendido la segunda fecha No te pierdas la mejor información de la mano de... pic.twitter.com/0nGEYy0q9S

A través de un boletín informativo a medios de comunicación, la alcaldía mencionó que “se ha determinado suspender las actividades hasta que se esclarezcan los hechos ocurridos, los cuales son atribuibles exclusivamente a los organizadores privados del evento”.

Sin embargo, esta suspensión obedece a la instalación de grúas no declaradas en los procedimientos de rutina realizados el viernes 4 de abril, y no a la muerte de dos personas: “Al momento de la revisión ayer (viernes), dichas grúas no estaban instaladas en el lugar. Fue una decisión de última hora de los organizadores privados instalarlas hoy (sábado) durante el concierto, lo que derivó en el colapso que lesionó a dos personas, quienes lamentablemente perdieron la vida [...] Este incumplimiento, que nunca fue informado a la alcaldía en el programa especial, es la razón de la suspensión”, indicó.

