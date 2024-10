‘Misión cumplida’, AMLO se despide en un video

CIUDAD DE MÉXICO.-En los primeros minutos de este martes, Andrés Manuel López Obrador se despidió de la presidencia de la República con un video en el que se le muestran sus discursos en los inicios de su carrera política, acompañados de una canción de Silvio Rodríguez titulada “Ese hombre”.

“Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón, muchas gracias”, fue la frase final que se ilustra con su salida de Palacio Nacional, la tarde de este lunes.

Previo al acto protocolario de la entrega de la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, este 1 de octubre, el tabasqueño publicó un video de 8:53 minutos, para despedirse de sus seguidores.

“Ese hombre que por hechos o por dichos...”, comienza la canción del cubano Rodríguez, mientras se muestra una recopilación de imágenes desde su toma de posesión en el Congreso en 2018, hasta los actos multitudinarios y el acompañamiento de sus simpatizantes.

“Nos inspiramos en los héroes, en los mártires...” inicia la selección de palabras de López Obrador, donde se le muestra desde joven, aun con el cabello oscuro.

“Así comenzamos trabajando en las comunidades indígenas, así me formé, ahí aprendí a trabajar para los pobres y hay una foto donde traigo mis zapatos y voy en el pantano, en el agua, enrollado, así trabajábamos, así nos formamos y me siento muy orgulloso de eso y me siento muy orgullos de que así empecé y así termino. Yo nací en un pueblo y en los pueblos todavía no hay distinciones, no hay diferencias”.

Con la consecución de las imágenes, la cronología de su paso por la presidencia y, en especial, sus giras por los estados del país, que incluyó su visita a Estados Unidos.

“Me tocó a mí iniciar la transformación del país porque una decadencia no se puede enfrentar si no es con una transformación, con un cambio de régimen, con el impulso del pueblo, de la mayoría de los mexicanos”.

Entre música, discursos, pasteles, abrazos y el zócalo lleno de gente, se destacaron las imágenes donde él es el protagonista y se acompaña de la ciudadanía.

“Eso es hacer historia, eso es hacer política, muy distinto a lo que piensan algunos, que la política es asunto de todas y de todos (...) El motor del cambio es el pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo, este es un país independiente, libre, soberano”.

Entre las frases destacadas también afirma que “es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos”.

En su trayectoria, afirma: “Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor, y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito el servir al pueblo, eso es lo mejor y eso es una gran satisfacción. En el balance yo tengo que dar gracias al creador, gracias a la naturaleza, gracias a la vida y sobre todo gracias al pueblo de México, porque me voy a ir con mi conciencia tranquila y muy contento”.