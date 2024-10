‘Movimiento Ciudadano ofrece diálogo pero no sumisión’: Ivonne Ortega a la presidenta Claudia Sheinbaum

Ortega Pacheco, al posicionar a su Grupo Parlamentario, hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum para fomentar un gobierno basado en la unidad y el diálogo, subrayando que este es “tiempo de reconciliación, de sororidad, es tiempo de mujer”.

En sus palabras, la diputada expresó su disposición para trabajar en conjunto, pero dejando claro que no cederán en su independencia política: “Sororidad, pero no complicidad; diálogo, pero no sumisión; encontrará respeto, pero nunca sometimiento”.

TE PUEDE INTERESAR: Gabinete de Claudia Sheinbaum 2024-2030: ¿Quiénes son y cuáles son sus perfiles?

COMPROMISO CON REFORMAS CLAVE

La legisladora emecista también manifestó su confianza en que Sheinbaum tendrá la “voluntad” de avanzar con rapidez en temas pendientes que son de gran relevancia para el partido y para el bienestar de la ciudadanía. Ortega hizo énfasis en la necesidad de aprobar reformas como la jornada laboral de 40 horas y el sistema de cuidados, que son esenciales para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las familias en México. “Aquí están nuestros votos para defender el Estado de derecho y nuestra República”, aseguró desde la tribuna.

El mensaje de Movimiento Ciudadano llega en un contexto de importantes reformas recientes, como las relativas al sistema judicial y a la Guardia Nacional, que se aprobaron con celeridad. La diputada Ortega subrayó que espera el mismo compromiso para avanzar en temas sociales de igual relevancia.

UN NUEVO CAPÍTULO EN LA PRESIDENCIA

Al referirse a la histórica llegada de Sheinbaum a la presidencia, Ortega señaló que “hoy la Banda Presidencial cambia de hombre a mujer y en el hombro lleva la esperanza de millones de mexicanos”. Este cambio, afirmó, representa un nuevo capítulo para el país, donde las mujeres juegan un papel protagónico en la política y la toma de decisiones.

TE PUEDE INTERESAR: Toma de protesta de Claudia Sheinbaum... sigue en vivo la asunción de la primera presidenta de México

Finalmente, Ivonne Ortega confió en que Claudia Sheinbaum gobernará con un enfoque inclusivo y dialogante, con el objetivo de reconciliar a un país dividido y construir un futuro más justo y equitativo. El mensaje de Movimiento Ciudadano refleja el deseo de colaborar en la construcción de un México más unido, pero siempre desde una postura firme de autonomía y defensa de sus principios.