$!‘No se quejen’: Desde el extranjero, Markitos Toys desata polémica al hablar sobre ola de violencia en Sinaloa

‘NO SE QUEJEN, HAY QUE AGUANTAR’ DICE MARKITO TOYS, Y SE DEFIENDE DICIENDO QUE NOO ES SU CULPA

En un segundo video, el influencer respondió a las críticas recibidas, afirmando que muchos de sus detractores actúan desde la frustración. Markitos Toys hizo estas declaraciones mientras se encontraba en Madrid, España, lejos del conflicto que vive su lugar de origen. “Hay muchos frustrados, ya sea de la misma ciudad de Culiacán o de otras ciudades, que no tienen la manera para salirse de ahí y lo único que hacen es echar veneno. No tengo la culpa que no puedan viajar y no puedan salir, que se tengan que quedar ahí dentro de su casa por lo que está pasando, no es culpa mía”, declaró.

MARKITO TOYS REFIERE QUE TRABAJO Y MODERNIZACIÓN DE SINALOA SE DEBE AL NARCO

En sus historias, el creador de contenido también minimizó la violencia en Sinaloa, calificándola como “cosas de la vida”, y llamó a los habitantes a no quejarse y a afrontar las adversidades.“Miren, para qué nos hacemos pendejos, todos los que vivimos en Culiacán sabemos que a base de eso se mueve el billete en la ciudad. Tú que vendes ropa, ¿quiénes son tus mejores clientes? Tú que eres albañil, tú que eres diseñador, arquitecto... Ahora no se quejen, hay que aguantar la verg*, y hay que echarle pa’ delante”, aseveró.