¿Quién es Markitos Toys?... el youtuber y amigo de ‘El Nini’ que llora en redes por su detención

El influencer apareció llorando en tres de las cuatro historias que subió a su Instagram oficial, después de que fuera vinculado a dos personajes ligados al narcotráfico que fueron detenidos en la capital sinaloense.

“Qué tal plebada, buenas tardes, tengo días sin subir nada. Han hablado mucho sobre uno, que busquen pruebas. Yo solamente tenía una amistad con mi amigo y una amistad vale más que todo, éramos amigos, ni yo era su empleado ni él el mío”, dice al momento que las lagrimas salen de sus ojos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Nini’ fue quien ordenó agredir a militares y sus familias durante Culiacanazo y detención de Ovidio Guzmán, asegura Luis Cresencio Sandoval

Markitos continúa asegurando que no le da vergüenza subir este tipo de historias (llorando).

“Si algún día la ves esta historia amigo, te extraño”, le dice a quien nunca mencionó por su nombre.

El video continúa al momento que agradece a la misma persona. “Gracias por todo y a la orden siempre”, indica.

El influencer oriundo de Culiacán lanzó una pregunta a sus seguidores “¿Apoco ustedes no tienen amigos? Uno no decide en qué trabaja un amigo, simplemente ni tus propios padres deciden. La amistad es muy independiente de cualquier cosa. No me da vergüenza subir algo llorando, ya saben dónde vivo, dónde encontrarme, yo no le debo nada a nadie”, dice mientras solloza.

Agregó que “si es un delito que haya sido su amigo pues lo pago, no importa. Era un gran amigo mío, sigue siendo”.

Por último, el video indica que hay comentarios que aseguran que Markitos Toys tiene temor, pero el influencer señala que “yo no le tengo miedo a nada, porque hacemos las cosas derechas, no por tener amigos con poder me paso de ... ”, comentó.

¿QUIÉN ES MARKITOS TOYS?

Marcos Eduardo Castro Cárdenas, nombre real del youtuber, se pronunció en redes sociales después de que las fuerzas federales capturaran a ‘El Nini’.

“Yo solamente tenía una amistad con mi amigo y una amistad vale más que todo, éramos amigos, ni yo era su empleado ni él el mío”, dijo al respecto sin mencionar el nombre del jefe de sicarios de Los Chapitos.

TE PUEDE INTERESAR: Con ‘El Nini’, la tercera fue la vencida... Sedena reconoció que hubo dos intentos de captura fallidos

Sumado a estas declaraciones y a la participación de Markitos Toys en narcocorridos alusivos a Pérez Salas, recientemente se dio a conocer un presunto documento oficial que identifica a alguien de nombre Marcos Eduardo, con el alias de ‘Markitos’, como operador financiero de ‘El Nini’.

En la misma estructura se incluyó a Kevin Daniel Castro Beltrán, primo de Markitos Toys detenido el 23 de noviembre por ser otro supuesto colaborador en el manejo de recursos de la célula criminal.