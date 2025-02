Opina Ildefonso Guajardo que ‘Trump es tan disruptivo como predecible’

A su juicio, las presiones comerciales por parte de Washington van a continuar, ya que con “el nivel de egocentrismo” del presidente estadounidense en un mandato sin reelección se trata de “construir su legado como un parteaguas en la historia de Estados Unidos”.

”Trump va a seguir con la incertidumbre, porque en su cabeza él cree que generar incertidumbre desalienta a las empresas para que dejen de invertir en México y lo hagan en Estados Unidos”, remarcó.

No obstante, Guajardo indicó que se sigue pensando que no va a imponer aranceles ahora.

”Porque no sólo se gastaría una bala, se gasta la pólvora completa”, señaló.

Los aranceles preocupan a México por ser el mayor socio comercial de Estados Unidos, con un valor de exportaciones a ese país de 490,183 millones de dólares en 2023, casi el 30 % del producto interior bruto (PIB) mexicano, según un reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).

RESPUESTA MEXICANA ESTRATÉGICA, NO RECÍPROCA

Para el economista y político mexicano, uno de los principales problemas comparado con las negociaciones de 2018 es la ausencia de perfiles profesionales y con experiencia técnica en el nuevo gabinete presidencial de Estados Unidos.

En concreto, echa en falta la presencia de Robert Lighthizer, quien fuera el jefe negociador de Estados Unidos en esa época, con quien tuvo roces pero “se podía conversar”.

”Cuando negocias, quieres que haya un profesional en la mesa, no alguien que piense como tú. Cuando te las ves con un individuo que no entiende ni la o por lo redondo, es desastroso. No sabes qué pedir”, sostuvo.