PAN pide a Felipe Calderón aclarar relación con Genaro García Luna

“El tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y qué fue lo que pasó para que se coludiera y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró, porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo de su equipo de gobierno” , manifestó este 16 de octubre, previo a la sentencia de García Luna.

Durante una conferencia de prensa, el también senador señaló que Calderón debe aclarar si estaba al tanto de las actividades ilícitas y, en caso de que no, tiene que esclarecer por qué no estaba al tanto.

“Lo que lamentamos y mucho es que esta detención y esta sanción haya tenido que ser en los Estados Unidos y no en nuestro país, y por ello es que insistimos en que se tipifique el narcoterrorismo, para que ya entre autoridad y criminal no se estén encubriendo, que no se estén protegiendo, que no haya complicidad. En el momento que haya una real colaboración internacional, en ese momento rompes la cadena de la corrupción y de la complicidad de la que sin duda García Luna fue parte”, agregó.

Conviene recordar que en febrero del año pasado, el PAN se deslindó de García Luna, luego de que fuera encontrado culpable de varios delitos vinculados al narcotráfico.

En aquel momento, el partido político argumentó que el exsecretario de Seguridad Púbica nunca fue militante del PAN. En ese sentido, consideró injustificados los ataques que surgieron en su contra debido a que García Luna ocupó importantes cargos mientras Vicente Fox y Calderón estaban en la presidencia.

