Paulina, Nashieli y Rosario, las tres mujeres que buscan liderar la CNDH

Morena cuenta con la mayoría calificada para aprobar, sin problemas, a quién estará al frente de la CNDH del 2024 al 2029 . Una parte de los guindas respalda la reelección de Piedra Ibarra, pero no se ha llegado al consenso.

Asimismo, es especialista en Investigación Educativa y Ejercicio de la Docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Diplomada en Planeación por la misma universidad, así como en Gobierno Local, Seguridad y Justicia por la Escuela de Estudios Superiores de Policía de Colombia, y en “Laws, policies and reporting tools: supporting the fight against child labour” por el International Training Centre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

TE PUEDE INTERESAR: Avanza en el Senado terna de aspirantes a presidir la CNDH

La tercera integrante de la terna, Paulina Hernández Diz, es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Guadalajara.