Pemex gasta casi todo su presupuesto en nueve meses sin mejores resultados financieros

Petróleos Mexicanos (Pemex) ejerció casi todo el presupuesto que la Federación le aprobó para 2024 en los primeros nueve meses del año, sin que se haya reflejado en mejores resultados financieros, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, la empresa estatal tiene en puerta un recorte en su gasto para 2025, según el Paquete Económico entregado al Congreso de la Unión la semana pasada, lo que según expertos representa más riesgos para su operación.

El Congreso de la Unión aprobó para Pemex 481 mil 464 millones de dólares para 2024, pero al cierre de septiembre ya había ejercido 470 mil 933 millones de pesos, es decir, 97.8% del total.

Hacienda indica que la variación obedece a que se realizaron mayores erogaciones en inversión física y financiera, así como en pensiones y jubilaciones por encima de lo estimado.

Ante esa situación, la problemática de Pemex puede acentuarse en el último trimestre de este año en cuanto al uso de recursos públicos, los cuales tendrían que cubrirse con más uso de deuda, de acuerdo con expertos.

A estos problemas se suma la deuda de la empresa con proveedores, mientras el gobierno ha emitido decretos para perdonarle el pago de impuestos y reducir su carga fiscal desde octubre de 2023.

Pemex perdió 430 mil millones de pesos en su operación entre enero y septiembre de 2024, de acuerdo con su último reporte financiero, por lo que las ayudas y el uso del presupuesto federal no han dado resultados positivos.

”Esto es señal de que la empresa gasta de más, de que no hay una planeación y/o de que las necesidades de inversión y gasto corriente son cada vez más grandes, lo que representa un problema para la empresa y sus retos para el sexenio”, dijo Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC.

”Creo que, para resolver esta problemática, es necesario destinar recursos para fortalecer la seguridad en torno a la infraestructura de Pemex y cambios al interior de la empresa que garanticen una mayor eficiencia en sus operaciones”, dijo a su vez Adrián Duhalt, analista del sector energético.

Le pasan la tijera

Al mismo tiempo, el gobierno federal está programando para la petrolera un recorte presupuestal de 7.5% descontando la inflación, para un total de 464 mil 255 millones de pesos, lo que dejaría a la empresa a expensas de mejores resultados operativos, contratación de deuda, mayores apoyos con aportaciones federales o a la expectativa de que la estrategia recientemente presentada de ahorros y eficiencias resulte mejor a lo esperado.

”Ante el tamaño de los problemas financieros y operativos de Pemex, me pregunto si realmente la estrategia nacional del sector hidrocarburos, presentada la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es la respuesta que se necesita. Hoy tenemos más claro hacia donde quiere el gobierno llevar a Pemex el resto del sexenio; sin embargo, faltan más detalles sobre los cómos”, añadió Duhalt.

”Es demasiado pronto para suponer que modificar el régimen fiscal y reorganizar la estructura de la empresa será suficiente para revertir décadas de ineficiencias acumuladas, especialmente en el área de refinación, que es donde reside el mayor reto de Pemex”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) tampoco está convencido de los resultados que pueda generar la estrategia.

”Presenta objetivos ambiciosos, no obstante, no plantea una ruta crítica para alcanzarlos. Será tarea de la legislación secundaria de la reforma energética cuidar que las figuras y mecanismos planteados en la estrategia sean claros y garanticen certidumbre para la inversión en el largo plazo. Asimismo, debe ser particularmente cuidadosa de no incurrir en pérdidas para la hacienda pública en aras de beneficiar a una empresa que debe contribuir al bienestar de la población”, dijo la institución.

La situación de Pemex se ha complicado rumbo al cierre de 2024, al grado de que como parte de las primeras acciones del nuevo gobierno y de Víctor Rodríguez Padilla, su nuevo director general, se orquestó un recorte en el área de producción y exploración por casi 27 mil millones de pesos, afectando en particular a la Subdirección de Proyectos de Exploración Estratégicos.

Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, consultora energética, explicó que el nuevo gobierno difícilmente reabrirá las rondas petroleras a empresas privadas, aunque no se cerró la puerta a contratos de servicio.

”Será necesario que el gobierno considere la participación de las empresas privadas para impulsar al sector. Estos esquemas son necesarios, porque Pemex no va a contar con los recursos de inversión suficientes”, dijo el especialista.