Persiste el impacto de la devastación en Acapulco tras un año del histórico huracán Otis

ACAPULCO- Miles de habitantes aún no se recuperan, como Anastacia Fierro, vecina del barrio Luces del Mar que se quedó sin su casa de madera y láminas galvanizadas, pero, sobre todo, perdió a su hijo mayor, de 23 años.

“Mi vida no ha sido nada fácil, a lo mejor me ven aparentemente bien, pero la verdad no, perder un hijo no es algo fácil, la verdad lo extraño mucho”, relató a EFE.

UN GOLPE QUE ROMPIÓ RÉCORDS

Otis rompió el récord de intensificación para un ciclón en el Pacífico el 25 de octubre de 2023, cuando creció de tormenta tropical a huracán categoría 5 en un récord de menos de 12 horas, lo que sorprendió a Acapulco, uno de los principales sitios turísticos del sur de México.