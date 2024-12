Presenta Jorge Zepeda Patterson ‘Presidenta’, una biografía de Claudia Sheinbaum

GUADALAJARRA- El pragmatismo y la capacidad de resolver problemas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, serán una clave para sortear el conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá, afirmó este sábado a EFE el periodista Jorge Zepeda Patterson, autor del libro ‘Presidenta’, en el que se resalta su formación “científica”

“Me gusta decir de ella que es una especie de CEO de la Administración pública, porque no se formó (políticamente) en el mitin, en el micrófono o en la oratoria, ella se formó dentro de la Administración pública haciendo diagnósticos y resolviendo problemas que es su fuerte y es lo que realmente le gusta”, aseguró.

Zepeda Patterson describió a la mandataria como una representante de la “izquierda con Excel”, para subrayar su capacidad de tomar decisiones basadas en datos y análisis, pero también de poner al centro las preocupaciones de una izquierda más moderna.

Esta visión ha comenzado a reflejarse en su política internacional, particularmente en la relación con Estados Unidos y el segundo mandato presidencial del presidente electo, Donald Trump, quien ha insistido en incidir en la política interna de México y de imponerle aranceles, de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) en 2026.

“Ella opera en función de una realidad, se circunscribe a lo que es posible y cómo lograrlo y me parece que esa va a ser su respuesta a Estados Unidos. Al decir no estamos volteando hacia China (como socio comercial) nos la tenemos que jugar, probablemente no sea un pensamiento muy popular para la izquierda latinoamericana, pero es realismo puro”, indicó.