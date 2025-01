Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a brigada mexicana que apoya en incendios en EU

Sheinbaum destacó el papel de estos combatientes y de los elementos del Ejército, quienes forman parte del Plan DN-III, en esta misión internacional para enfrentar los incendios forestales.

Dentro de su discurso en el evento masivo, la jefa del Ejecutivo resaltó el trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como los avances que se han realizado en estos 100 primeros días de gobierno.

“Cerramos con récord de empleos, aumentos del salario mínimo, no hubo aumento de precios de gasolinas. Somos la doceava economía mundial. No toleraremos ningún tipo de corrupción. En todo el sexenio no habrá aumentos para altos funcionarios”.