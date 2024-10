Presidenta con ‘A’: Morena lanza iniciativa para añadir término femenino a la Constitución

“ Su liderazgo inspira a millones de mujeres y niñas en todo el país , demostrando que el género no debe ser obstáculo para alcanzar los sueños y objetivos más ambiciosos ”, agregó.

¿DE QUIÉN FUE LA IDEA?

“Yo cuando me enteré de que otra diputada quería presentar esta iniciativa, cedí mi espacio para que ella fuera primero, para que fuera una mujer la que lo presentara, pero no fue así”, dijo Arvizu en su defensa.

Sin embargo, fue acusado de obstaculizar el lugar de la legisladora Ortega, al subir antes a la tribuna.

Siguiendo con su discurso, el morenista dio las gracias por el apoyo que recibió de los diputados para con la iniciativa, puesto que “este término habrá de cambiar la historia de nuestro país”.

Mientras que la emecista optó por negar su espacio en la tribuna, ante lo que solo dirigió unas palabras: “que siga su turno nuestra iniciativa, para que quede plasmada en la Constitución la palabra presidenta que presentamos hace tres días, para visibilizar la lucha de las mujeres y que los hombres tratan de capitalizar políticamente por sus intereses”.

“Mi decisión de mujer en la lucha, es no permitir que hombres pretendan violentar mis derechos y si los hombres de la bancada mayoritaria (Morena y aliados) no cumplen sus acuerdos, esta bancada sí [...] No ocupamos las mujeres que los hombres se ocupen del tema de manera utilitaria, las mujeres tenemos voz, nunca más que un hombre se apropie de nuestra voz”.