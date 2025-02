Realizan misa para ex rector del Tecnológico de Monterrey, David Noel Ramírez Padilla

Monterrey, Nuevo León.- Familiares y amigos del ex rector del Tecnológico de Monterrey, David Noel Ramírez Padilla, asistieron a una misa de cenizas presentes, celebrada en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García.

La eucaristía estuvo presidida por Monseñor Carlos Alberto Santos y se realizó este martes en punto de las 19:30 horas.

Durante la misma se resaltó la vida y obra del ex rector del Tecnológico de Monterrey, quien falleció el pasado 28 de enero, a la edad de 75 años.

“Creo que providencialmente esta frase de la Carta de los Hebreos que acabamos de escuchar y que no es una lectura elegida para la ocasión sino que simplemente es la lectura que tocaba en este día, en este año, en esta semana, pues define muy bien esta invitación de una memoria que no es estéril, sino de una memoria que es fecunda, miren hermanos a nuestros antepasados, a los que nos antecedieron. Ahora que ya no está en este presencia física en medio de nosotros nuestro hermano David Noel está invitación de la Carta a los Hebreos es muy pertinente.