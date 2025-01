Reportan hospitalización de David Noel Ramírez Padilla, Rector Emérito del Tec de Monterrey

Durante treinta y ocho años fue profesor en el ITESM enseñando a más de 15 mil estudiantes. También trabajó como consejero de orientación, director de departamento y otros puestos.

Se convirtió en el director de la Escuela de Negocios del ITESM en 1981, dirigiéndola durante diez años. En 1991, se convirtió en el presidente de la región Zona Norte.

De 2008 a 2010 fue Rector de la Zona Norte, Zona Sur y Zona Occidente, administrando veinte de los 31 campus del sistema, así como a cargo del desarrollo de la división Universidad TecMilenio.

Ramírez fue nombrado rector del Tecnológico de Monterrey en 2010 y asumió oficialmente en enero de 2011.

Ramírez se desempeñó como asesor y ha sido ponente en congresos en México y en el extranjero sobre temas como contabilidad, finanzas y desarrollo humano.

Fue presidente y/o miembro de diversos consejos directivos en diferentes asociaciones, colegios profesionales, empresas y asociaciones civiles, como el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León de 1991 a 1992.

Trabajó como asesor de diversas universidades, empresas, bancos y asociaciones civiles.

Algunos de sus clientes fueron la Bolsa Mexicana de Derivados , Grupo Financiero Margen y el Hospital San José.

Fue entrevistado por Milenio en 2012 respecto a la participación estudiantil en las elecciones presidenciales mexicanas, especialmente en redes sociales en línea.

Ha escrito ocho libros que incluyen Contabilidad Administrativa, Contabilidad de Costos, un enfoque para la Toma de Decisiones , Empresas Competitivas , Integridad en las Empresas: Ética para los Nuevos Tiempos , Estrategias Financieras para Épocas Inflacionarias Recesivas , Felicidad, ¿dónde estás? , Parejas Sedientas de Felicidad y Edad Dorada: Vívela a Plenitud.

Varios de sus libros se han utilizado como libros de texto de pregrado y posgrado en México y otras partes de América Latina.

Entre sus reconocimientos destacan: Premio PriceWaterhouse al mejor alumno de Contabilidad (1972), Premio Elizundia Charles al mejor alumno de Contabilidad (1972), Premio Ramón Cárdenas Coronado al mejor alumno de Contabilidad del estado de Nuevo León (1972), Premio a la excelencia docente, por el Instituto de Contadores Públicos (1997), Premio al Mérito Cívico “Estado de Nuevo León” en el ámbito educativo (1999), Caballero de la Orden de San Gregorio Magno de Juan Pablo II (2002), Medalla al Ciudadano Distinguido del Estado de Jalisco (2005) y Medalla al Ciudadano Lic. Ricardo Margáin Zozaya (2006).

SU TESTAMENTO

En 2017, en uno de sus últimos mensajes al frente del Instituto, compartió el testamento que dejaría a su familia y que consta de 10 consejos.

“Para mí nunca ha sido motor el factor pesos. Para mí ha sido motor el ser feliz, tener una gran paz interior y disfrutar la vida, y por ello quiero compartir lo que he escrito para mis hijos”, les dijo a los graduados en su discurso.

“Que si les voy a heredar un peso más o un peso menos, no me preocupa, pero sí me preocupa que nunca dejen de entender cómo se logra ser feliz”, indicó Ramírez Padilla, quien dejará la Rectoría el 30 de junio.

En su testamento, invitó a su familia y a los jóvenes a ser honrados, remar contra corriente, emprender, ser tolerantes, resilientes, ciudadanos auténticos, solidarios, seguidores de Dios y a rechazar la mediocridad.

Su mensaje emotivo. En ocasiones con voz quebrada, el Rector pidió a los graduados ser puentes y derribar muros.

“Les pido que durante su vida siempre actúen como puentes. Un puente te permite ver al otro, colaborar con el otro, te permite apoyar al otro. Jamás sean muros, al contrario, cuando tengan un muro frente a ustedes derríbenlo. Un muro te impide ver al otro, te impide ayudar al otro”.

También les pidió actuar como fuego para purificar los males de la sociedad.

“Un fuego que purifique lo que tanto daño le ha hecho a México, por ejemplo la impunidad, por ejemplo la corrupción, la falta de estado de derecho, las injusticias. Esos problemas hay que erradicarlos de nuestro País”.

Les recomendó, además, ser como un terremoto para sacudir las conciencias.

“No para destruir, sí para despertar a muchos jóvenes amigos de ustedes y familiares que permanecen inactivos ante esta situación que hoy México nos demanda”.

El testamento de David Noel Ramírez Padilla consta de 10 peticiones para su familia:

- Sean honrados. No busquen hacerse ricos rápido y fácilmente. Recuerden que la confianza se gana en abonos y se pierde al contado.

- Sean emprendedores. En la vida vale más fracasar por intentar el triunfo, que dejar de triunfar por el miedo al fracaso.

- Sean resilientes. El éxito fraguado en la adversidad es más valioso y sabe mejor.

- Sean auténticos ciudadanos. No se quejen de lo que pasa en la sociedad, transfórmenla.

- Sean solidarios. Pagar nuestra hipoteca social no es una opción, es una obligación.

- Cuiden y fortalezcan a su familia cuando la tengan. Ningún éxito personal o profesional justificará el fracaso de su familia.

- Remen contracorriente. Hagan suya la enfermedad incurable de luchar siempre por la verdad.

- Sean tolerantes, justos e incluyentes. Quien menosprecia a una persona profana su dignidad, nunca lo hagan.

- Renuncien a la mediocridad. Hagan de su vida una obra maestra, no una obra fallida.

- Hagan de Dios su mejor amigo, su aliado y mentor.

En redes sociales surgió la falsa noticia de su fallecimiento. Sin embargo, familiares y el ITESM desmintieron el hecho, pero reportaron su hospitalización.