Reportan 150 casos de Metapneumovirus en Sinaloa; ‘no representa riesgo’: Salud

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, dijo que en el estado se tienen registrados 150 casos de metapneumovirus; sin embargo, el funcionario afirmó que la situación no representa ningún riesgo y alerta, debido a que no se han presentado defunciones en ninguno de los casos.

“De hecho, en Sinaloa tenemos alrededor de 150 casos de este virus, pero no hay algo que nos alarme, no es un virus nuevo para México, no es un virus nuevo para Sinaloa”, puntualizó a medios de comunicación.

Recalcó que los pacientes que han llegado a los hospitales con cuadros gripales o neumonía han sido atendidos, a los cuales se les toma muestras de laboratorio para certificar su origen, sin que ello implique que haya alarma en México.

“En cuanto al virus, este que están comentando es un virus que comúnmente ya está en México, no hay nada en el momento de qué preocuparnos”, dijo el secretario de salud.

En los casos que los pacientes agraven con cuadros gripales, esto se puede derivar de complicaciones de cada paciente que resulte contagiado, pero en sí el virus es muy conocido en nuestro país y no representa peligro.

Comentó que el hecho que en China se haya alertado de contagios por el metapneumovirus creó suspicacias y temor, cuando se trata de una enfermedad sin riesgos, pero que debe ser atendida a tiempo.

¿QUÉ ES EL METAPNEUMOVIRUS HUMANO?

El metapneumovirus humano (HMPV) es un virus respiratorio que suele causar síntomas similares a los de un resfriado común, como tos, secreción nasal, dolor de garganta y dificultad para respirar. Según la Clínica Cleveland, aunque la mayoría de los casos son leves, el virus puede provocar infecciones graves de las vías respiratorias inferiores, como neumonía o ataques de asma, especialmente en personas vulnerables.

El HMPV es más frecuente en invierno y principios de primavera, y la mayoría de las personas lo contraen antes de los cinco años de edad. Se estima que el HMPV es responsable del 10 % al 12 % de las enfermedades respiratorias en niños.

SÍNTOMAS DEL HMPV Y GRUPOS DE RIESGO

Los síntomas más comunes del metapneumovirus humano incluyen:

- Tos

- Fiebre

- Congestión nasal

- Dolor de garganta

- Sibilancias

- Dificultad para respirar

Los grupos más vulnerables a desarrollar complicaciones graves son:

- Niños menores de 5 años, especialmente bebés prematuros.

- Adultos mayores de 65 años.

- Personas con sistemas inmunológicos debilitados.

- Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

CÓMO SE TRANSMITE Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El HMPV se transmite principalmente a través del contacto directo con personas infectadas o superficies contaminadas. Las formas más comunes de contagio incluyen:

- Toser o estornudar.

- Tocarse la cara después de entrar en contacto con objetos contaminados, como manijas de puertas o teclados.

- Besar, abrazar o estrechar la mano de personas infectadas.

Para prevenir su propagación, los expertos recomiendan:

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

- Usar desinfectante de manos cuando no haya agua disponible.

- Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

- Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar.

- Usar mascarilla si está enfermo y necesita interactuar con otras personas.

DIFERENCIAS ENTRE EL HMPV Y EL VSR

Aunque el HMPV y el virus sincitial respiratorio (VSR) tienen características similares y ocurren en épocas del año parecidas, no son lo mismo. Según el Manual MSD, el HMPV tiende a afectar a niños mayores (entre 6 y 12 meses) en comparación con el VSR, que provoca enfermedad grave principalmente en bebés menores de 6 meses. Además, el HMPV no tiene la misma incidencia que el VSR en términos de población infectada.

(Con información de El Universal)