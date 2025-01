El metapneumovirus sigue siendo incierto en Saltillo; autoridades esperan más información para actuar

El director de Salud Pública, Rubén Rodríguez Lindsay, aseguró que, aunque no hay información oficial, se mantienen cautelosos y promueven medidas preventivas

Las autoridades de salud globales han emitido alertas por una variante del metapneumovirus, la cual presenta una alta tasa de mortalidad en China. Esta situación ha captado la atención del Instituto Municipal de Salud Pública de Saltillo, aunque las autoridades locales se mantienen cautelosas ante la falta de información oficial.

“Ahorita no hay nada oficial sobre metapneumovirus. No nos han dado informes de nada. Al parecer está afectando a los niños y a los jóvenes, pero no hay ningún reporte oficial, entonces lo vamos a manejar con mucha cautela”, señaló el doctor Rubén Rodríguez Lindsay, nuevo director de la dependencia.

El metapneumovirus es una enfermedad que, en sus cepas conocidas, no presenta mayores riesgos. Sin embargo, la actual mutación parece estar afectando de manera más grave a ciertos grupos de la población, causando preocupación entre las autoridades sanitarias.

“Por lo pronto, nosotros, como parte de Salud Pública, vamos a seguir concientizando sobre el uso de cubrebocas en lugares cerrados, lavado de manos y evitar contagiar si estás enfermo”, agregó el doctor Rodríguez Lindsay.

La falta de información precisa por parte de las autoridades chinas y federales en México limita las acciones de las autoridades locales. Actualmente, no se pueden realizar pruebas específicas debido a la falta de conocimiento sobre la variante exacta que está llegando.

“Todavía no sabemos si es la variante del metapneumovirus la que nos está afectando ni qué cuadro clínico específico presenta. No hay reportes oficiales. En cuanto haya información, la haremos saber”, afirmó Rodríguez Lindsay.

Hasta el momento, las autoridades federales en México no han emitido alertas ni un plan de acción ante la posible llegada de esta mutación al país.

“Nada, no ha habido nada oficial, sólo informes y rumores de los casos. No sabemos cuántas defunciones se han presentado. China se mantiene muy aislado en ese aspecto”, concluyó el director de Salud Pública de Saltillo.