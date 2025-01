Dictan más de 17 años de prisión a influencer ‘Fofo’ Márquez por intento de feminicidio

ASÍ FUERON LOS HECHOS: NARRACIÓN DE LA VÍCTIMA

Edith ‘N’ había acudido a la Plaza de Fuentes para realizar unas compras. Cuando estacionó su camioneta, golpeó con un espejo lateral el espejo de otro automóvil, por lo que descendió del vehículo para entablar una conversación con la mujer que estaba al interior del coche.

Sin embargo, no obtuvo respuesta. Fue entonces que llamó a la aseguradora, cuando ‘Fofo’ intervino de forma violenta, iniciando con puñetazos y patadas.

“Si no hubiera llegado la señora, que yo se lo agradezco, que llegó a auxiliarme, si ella no se hubiera parado a gritar que me dieran auxilio, de verdad que yo creo que en este momento no estaría yo platicando con ustedes. Estaría en un hospital o ya hubiese fallecido”, declaró.

“Agarraba la fuerza como si me odiara. En la vida nos habíamos visto. Entonces me empezó a patear y ya una vez como que se cansaba de patearme o no sé qué pasaba en su cabeza, en ese momento empezó a pegarme con el puño. De esto, yo tardé 25 días para recuperarme”.

Al salir de audiencia de declaración de culpabilidad, Edith dijo lo siguiente: “Decirle a todas las mujeres que se encuentren en una posición como la mía, recuerden que sí hay justicia, sí hay quien las escuche [...] No importa que sea youtuber, que sea artista, que sea cantante, que sea rico, que sea político, siempre hay justicia”.