Sale otra caravana de migrantes desde Tapachula, Chiapas

Tapachula, Chis. Una caravana de migrantes- la tercera en menos de 20 días- con alrededor de dos mil integrantes salió de Tapachula, Chiapas, en busca de avanzar al centro y norte de México.

Los extranjeros de diversas nacionalidades entre ellas Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Haití, entre otras, comenzaron a concentrarse desde la noche del sábado y partieron a primera hora de este domingo hacia la carretera México 200 de la costa de Chiapas.

Neyder González, de Venezuela, contó que apenas cruzó la frontera de Guatemala a México ayer sábado y de inmediato se sumó a la Caravana, de la cual se enteró a través de las redes sociales.

“Por problemas económicos, no tenemos ya y nos toca por necesidad, si tuviéramos (dinero) pagaríamos algo mejor para que nos lleve, pero por problemas económicos y porque no tenemos nos toca caminar”, expresó el sudamericano.

Con lagrimas en los ojos contó que fue difícil tomar la decisión de emprender el viaje hacia el sueño americano porque en su país quedó su esposa e hijo de apenas dos años de edad, pero por ellos vale la pena los riesgos de la travesía por un futuro mejor.

“Yo no he entrado a este país legalmente sino que me ha tocado pasar como todos pasan, no me han pedido documentos, ni migración me ha tocado” agregó.

El contingente viaja acompañado de patrullas de policías estatales y Guardia Nacional que agilizan el tráfico vehicular de la carretera costera para prevenir accidentes.

Los migrantes aseguran que han decidido salir de la frontera sur por la falta de oportunidades de empleo, y sin ingresos no pueden costear el alquiler y la manutención que implicaría los meses de espera a los trámites de regularización. Otros suponen que las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre próximo pondría fin a los beneficios para los migrantes como la posibilidad de pedir de asilo a través de la CBP One.

Por ello pidieron a los Gobiernos de México y de Estados Unidos ayuda ya que lo único que buscan son mejores oportunidades de vida, debido a que en sus países no pueden tenerlas por la pobreza y la violencia del crimen organizado.

