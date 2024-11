Se retira el ministro Luis María Aguilar, miembro de la SCJN que se pronunció contra reforma Judicial

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despidió este jueves al ministro Luis María Aguilar Morales, quien este sábado concluye su periodo de 15 años en el cargo. Durante su despedida, el expresidente de la Corte (2015-2018) expresó su satisfacción por haber cumplido con el compromiso adquirido en su tesis de licenciatura: “Dar a cada quien lo que corresponde”.

“Finalmente la alegría de haber cumplido con la tranquilidad y conciencia con lo que me comprometí en mi tesis profesional con la frase latina clásica de que me comprometo a dar a cada quien lo que corresponde y para ello dejo en prenda la tranquilidad de mi conciencia como meta de la verdadera felicidad. Y eso me hace sentirme muy satisfecho”, afirmó.

Aguilar Morales también expresó su tristeza por dejar el cargo y sus colegas, afirmando: “Me voy triste, sin duda, por abandonar a mis amigos, triste porque ya no voy a participar más en este magnífico tribunal constitucional que hemos construido durante por lo menos los últimos 30 años que yo lo he visto, pero los ciclos se van dando y se van concluyendo inevitablemente para dar lugar a otras personas que también aspiren a estos cargos”.

En su discurso de despedida, el ministro Jorge Mario Pardo Rebollo destacó el legado de Aguilar Morales, quien ha sido un pilar del Poder Judicial de la Federación (PJF) durante más de 50 años. “Su nombre quedará inscrito como un baluarte incansable de la independencia judicial y como un exponente de los principios que deben guiar el quehacer público. Los que apreciamos aún más en estos tiempos ante la inminencia de una transformación radical que, desde mi punto de vista, hasta ahora lo que genera es incertidumbre y desánimo”, destacó Pardo Rebollo.

El ministro Pardo Rebollo agregó que la partida de Aguilar Morales marca un hito en un momento de profundos cambios en el Poder Judicial, transformaciones que modificarán la forma de impartir justicia.

