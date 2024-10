Se reúne gobernador de Nuevo León, Samuel García, con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad

GOBIERNO DE NUEVO LEÓN LANZA COMUNICADO

El mandatario estatal destacó que, a tres años de su administración, la prioridad es fortalecer la seguridad pública, por lo que se han realizado inversiones superiores a los 15 mil millones de pesos para fortalecer la institución policial Fuerza Civil con más y mejor armamento.

Además, informó del equipamiento con nuevas patrullas, se construyen 16 destacamentos con los que se blinda a Nuevo León; las black mambas, el nuevo C5, nueva división aérea y el mejoramiento de las prestaciones y salarios de los elementos de esta institución policial, para mejorar la calidad de vida y la de sus familias.

”No existe en todo México una policía estatal que tenga 10 helicópteros, no existe; no existe ni una policía en México que tenga un (helicóptero) Black Hawk...No hay en México una policía que tenga 80 black mambas para enfrentar el crimen organizado”, destacó García.

PIDEN FRENAR FEMINICIDIOS ANTE ALZA DE CASOS

Después del feminicidio de la influencer Cindy Elizabeth Hernández Pérez, mejor conocida como ‘La Barbie Regia’ por su contenido de adultos, grupos feministas en Nuevo León solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que tome medidas para detener los asesinatos de mujeres en la región.

Claudia Lozano Torres, presidenta y fundadora de Iniciativa 360 Mujeres por México, expresó su preocupación por el hecho de que Nuevo León se sitúe actualmente en el primer lugar a nivel nacional en feminicidios.

“Se dice mucho que Nuevo León es una ciudad ejemplo, pero no somos una ciudad ejemplo, ni una ciudad modelo, somos una ciudad que lamentablemente ocupa el primer lugar en feminicidios”.

“Esperamos que nuestra nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, realmente se fije en Nuevo León y reconozca que aquí las mujeres ocupamos el lugar número uno, pero porque nos están matando”, afirmó la activista.

Con información de El Universal