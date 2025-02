Será elección del Poder Judicial un fraude electoral: PAN

“Este proceso abre la puerta a la corrupción y la manipulación; la gente no escogerá a los jueces, estos ya fueron decididos por el gobierno, quienes estarán a su servicio; la justicia no puede depender de la decisión de alguien con base en lo que opinas o no opinas, en lo que te gusta o no te gusta, siempre se tiene que actuar con apego a la ley”, puntualizó en un comunicado.

Jorge Romero aseguró que el partido no se quedará de brazos cruzados y denunciarán todas las irregularidades que detecten, además expondrán a los candidatos afines al Gobierno Federal.

El líder de los albiazules señaló que Morena y la administración federal quieren borrar la democracia con “fraudes electorales”.

“No lo vamos a permitir. Así como Acción Nacional nació resistiendo al autoritarismo, hoy volvemos a esa lucha. No permitiremos que México regrese a la era del partido único y la simulación democrática”, señaló el dirigente panista.

“El PAN seguirá defendiendo la legalidad, la independencia judicial y la democracia en nuestro país. Peleemos por nuestra libertad, ¡No nos van a callar!”, finalizó Jorge Romero en el comunicado.